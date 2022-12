Séparé de sa famille qui le trouvait trop remuant, ce chien se révèle doué pour la recherche et le sauvetage

Un chien abandonné par sa famille a eu droit à un nouveau départ et s’est vu offrir un travail, rapportait la BBC.

Merlin, croisé Berger Hollandais / Labrador Retriever, était encore chiot quand ses maîtres avaient décidé de ne plus le garder. Ils le trouvaient trop agité et bruyant. Heureusement, une autre famille allait l’accueillir à bras ouverts, celle du service d’incendie et de secours de Tyne and Wear, dans le nord-est de l’Angleterre.



Tyne and Wear Fire and Rescue Service / Facebook

Le chien avait, en effet, montré de belles dispositions. Les pompiers voyaient en lui le parfait successeur de son congénère Frankie, qui prendra bientôt une retraite bien méritée après des années de bons et loyaux services.

Dans un premier temps, Merlin a été formé par la police de Northumbria en compagnie de chiens destinés à épauler les forces de l’ordre. Récemment, le canidé a achevé son apprentissage et a été officiellement certifié.



Tyne and Wear Fire and Rescue Service / Facebook

Merlin fait donc désormais partie des pompiers de Tyne and Wear en tant que chien de recherche et de sauvetage en milieu urbain.

« Destiné à être un héros »

Son travail consiste à retrouver des victimes dans les zones boisées en ville, sous les décombres de bâtiments s’étant écroulés et sur d’autres terrains difficiles. Dès qu’il localise une personne disparue, il aboie pour signaler son emplacement. Ses collègues humains prennent alors le relais pour la libérer.

« Merlin pourra atteindre des endroits auxquels nos pompiers ne peuvent tout simplement pas accéder, afin qu'il puisse identifier l'emplacement de toute victime lors d'une intervention d'urgence », explique ainsi Chris Lowther, chef des pompiers.

A lire aussi : Le parcours du combattant de Winnie, une chienne née avec une malformation des pattes avant

« Avec son énergie et son caractère, Merlin est destiné à être un héros, et nous sommes tous si heureux qu'il ait trouvé sa vocation dans la vie », indique pour sa part la commissaire de police Kim McGuinness.