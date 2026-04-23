Sentiment d'injustice : une expérience prouve que les chiens ressentent l'iniquité de traitement

Nos compagnons à 4 pattes nous surprennent parfois par leur sensibilité . Qui n’a jamais vu un chien bouder après qu’un autre ait reçu une friandise ou plus d’attention ? Face à ce genre de situations, une question se pose : les chiens sont-ils capables de ressentir une forme d’injustice, ou projetons-nous simplement nos émotions humaines sur eux ? Une étude menée par l’Université de Vienne en Autriche apporte des éléments de réponse à cette interrogation intrigante.

Pendant longtemps, les scientifiques ont considéré que le sens de l’équité était propre à l’être humain, que seuls les humains pouvaient ressentir l'injustice d'une situation. Aujourd'hui, plusieurs études ont réussi à remettre en cause cette idée. Chez le chien notamment, la question s’est vite posée : nos toutous peuvent-ils eux aussi ressentir une forme d’injustice ? Pour le vérifier, des chercheurs, dont l’éthologiste autrichienne Friederike Range et ses collègues, ont mené une expérience publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences*, afin d’observer la réaction des chiens lorsqu’ils sont traités différemment de leurs congénères.

Une expérience montrant une sensibilité à l’injustice chez le chien

Pour mieux comprendre si les chiens sont sensibles à une forme d’injustice, les chercheurs ont ainsi mis en place une expérience toute simple : 2 chiens ont été placés côte à côte et ont dû chacun donner la patte à un humain pour recevoir une friandise. Au début, tout se passait de la même façon pour les 2 toutous qui recevaient chacun la même récompense. Les chercheurs ont ensuite modifié la situation : l’un continuait à être récompensé, tandis que l’autre n’obtenait plus rien.

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Très vite, le chien « oublié » a changé de comportement. Il refusait parfois de continuer, détournait la tête, se léchait les babines (un signe de stress) ou finissait même par s’éloigner. En revanche, lorsque aucun des 2 chiens ne recevait de récompense, ces réactions disparaissaient presque totalement. Ce n’était donc pas le manque de friandise qui le dérangeait, mais bien le fait de voir son compagnon être récompensé à sa place.

© PNAS

Pour les chercheurs, cela évoque une forme d’« aversion à l’injustice », déjà observée chez des animaux très sociaux comme les primates. Dans un groupe, cette réaction favorise notamment la coopération et évite que certains profitent plus que les autres des efforts communs.

Chez le chien, animal proche de ses congénères sauvages et habitué à la vie en groupe, cette sensibilité pourrait aider à maintenir l’équilibre au sein de la meute : le partage équitable des récompenses, comme la nourriture issue de la chasse, est en effet essentiel pour éviter les tensions.

Il faut aussi noter que, comme chez les humains, tous les chiens ne réagissent pas de la même façon : leur sensibilité à l'injustice dépend également de leur tempérament, de leur expérience et parfois de leur race (les chiens de travail comme les Border Collies et les Labradors semblent par exemple plus attentifs aux interactions sociales).

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En conclusion, les chiens semblent bien capables de percevoir une forme d’injustice et d’y réagir, même si cela reste lié à leur instinct social plutôt qu’à un jugement moral comme chez l’être humain. Pour les maîtres, cela rappelle simplement l’importance de les traiter avec équité, afin de renforcer la confiance et la complicité au quotidien. Alors la prochaine fois que votre toutou vous regarde de travers après une friandise donnée à un autre, vous saurez qu’il ne boude peut-être pas vraiment, mais qu’il réclame juste « justice » à sa manière.