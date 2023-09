Comment sensibiliser et éduquer les citadins au bien-être animal ? Le nouveau Rendez-vous de l'Animal en Ville répond à la question (vidéo)

Quels sont les outils existants pour mieux sensibiliser et éduquer à la condition animale en milieu urbain ? Le nouveau rendez-vous de l’Animal en ville, organisé à l’initiative de Mars Petcare et animé par Katia Renard (30 Millions d’Amis), a braqué ses projecteurs sur des dispositifs dédiés à améliorer le bien-être de nos poilus.

De nos jours, plusieurs initiatives permettent d’améliorer le vivre ensemble entre animaux, propriétaires et non-propriétaires en milieu urbain. Les créations de parcs canins, les dispositifs pour inciter au ramassage des déjections canines, ou encore le trappage des chats errants font partie des nombreux exemples qui reflètent la prise de conscience de nos élus.

Cependant, la sensibilisation et l’éducation à l’animal demeurent un enjeu central en milieu urbain, et de nouveaux efforts doivent encore être déployés. Lors du nouveau Rendez-vous de l’Animal en Ville, organisé ce 21 septembre par Mars Petcare, 4 initiatives « originales, intéressantes et importantes » liées à cet enjeu ont été mises à l’honneur sous l’animation de Katia Renard, rédactrice en chef de 30 Millions d’Amis.

Sensibiliser les citadins à l’adoption responsable

Delphine Blaya, adjointe au maire de Dijon déléguée à la protection animale, souhaite sensibiliser ses administrés à l’abandon. Pour cela, elle organise depuis 3 ans avec son service de communication une campagne de sensibilisation à 2 moments clés de l’année.

À Noël, d’abord, pour rappeler que les animaux « ne sont pas des biens de consommation », ni « des jouets » ou encore « des cadeaux » (comme l'illustre le montage ci-dessus), mais plutôt « un engagement sur le long terme, financier notamment », précise-t-elle lors du webinaire. La campagne se répète à l’approche des vacances d’été, période sombrement marquée par une augmentation des abandons.

L’objectif ? Aider les associations à faire face aux difficultés du quotidien. « Les refuges ne désemplissent pas, et il y a de moins en moins de familles d’accueil pour les animaux abandonnés », poursuit Delphine Blaya.

Ce n’est pas tout : cette initiative rappelle aux administrés toutes les solutions qu’il existe pour faire garder son animal pendant les vacances (pensions, petsitters, etc.)

Éduquer le public aux besoins des animaux

Elisabeth Chanal, présidente du refuge de Sassey (Loir-et-Cher), constate un accroissement des abandons d’animaux depuis la pandémie. Pour faire face à ce fléau, et aider les gens à mieux comprendre « les besoins physiologiques des animaux », la bénévole accueille le public au sein de son refuge et y organise de véritables séances de médiation.

Au refuge de Sassey, on distingue 3 types de visiteurs : les enfants et les adolescents (écoles, centres aérés, lycées), les adultes handicapés ou atteints de la maladie d’Alzheimer, ainsi que les gens du voyage. Tous profitent différemment de cette expérience, mais l’issue est la même pour tous : ils en sortent grandis, et plus aptes à répondre aux besoins de leurs animaux.

« Les jeunes sont invités à faire des actions, explique Elisabeth Chanal, ils fabriquent des jouets, collectent de la nourriture […] Ils ne viennent pas les mains vides, et les parents sont sensibilisés, eux aussi. Ça prend du temps, mais c’est tellement gratifiant de voir que ça vaut vraiment le coup ! »

La présidente du refuge de Sassey ajoute qu’elle propose des séances d’éducation canine gratuites aux propriétaires d’animaux qui en ressentent le besoin.

Organiser des temps forts de sensibilisation dans un esprit familial et convivial

Ce week-end du 23 septembre marque le retour de l’Animal en Ville, un événement organisé par la ville de Boulogne-Billancourt pour la 12e année consécutive. Emmanuelle Bonnehon, conseillère municipale en charge de la condition animale, est revenue sur le programme des festivités.

L’objectif ? « Sensibiliser, dans un esprit festif, les possesseurs et non-possesseurs d’animaux aux droits et aux devoirs de chacun sur l’espace public », affirme l’élue. Pour ce rendez-vous incontournable de la ville des Hauts-de-Seine, 7 villages et 70 stands s’apprêtent à accueillir des milliers de visiteurs !

Au programme : des cours d’éducation canine, du massage canin, de la canimarche, des rencontres avec des associations, des professionnels de brigades cynophiles… Autant d’activités et d’initiatives qui doivent rappeler le rôle central de l’animal dans nos familles.

Éveiller les consciences de façon pédagogique

Marie-Laure Laprade, enseignante et présidente d’Éducation Éthique Animale, est à l’initiative de La Fresque des Animaux. Ce dispositif vise à sensibiliser et à faciliter la compréhension des enjeux qui gravitent autour de la thématique du bien-être animal. Sa création a été coordonnée par un comité scientifique en 2021.

A lire aussi : Un chien errant malade et paralysé des pattes arrière voit sa vie changer de cap en arrivant au refuge

Cet atelier permet de mieux comprendre les relations humains-animaux et de trouver des pistes pour les améliorer. Il se base sur l’intelligence collective (notions de sciences, économie, droit, etc.) et sur une soixantaine de cartes multidisciplinaires composées de textes et de visuels. En outre, son approche ludique et pédagogique le rend accessible à tous les publics !

Pour participer à cette fresque, des sessions de 3 heures en présentiel et en distanciel sont régulièrement proposées.