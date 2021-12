Selon une étude, votre chien serait capable de comprendre entre 89 et 200 mots !

Photo d'illustration

Certains chiens ont un vocabulaire aussi étendu que celui d’un enfant de 2 ans. C’est ce que révèle une étude venant d’être publiée. Elle nous apprend également que les canidés de travail sont ceux qui comprennent le plus de mots.

Nos chiens comprennent, en moyenne, 89 mots ou phrases. Certains de nos amis à 4 pattes ont un vocabulaire encore plus élargi. Ce sont quelques-unes des conclusions d’une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Applied Animal Behaviour Science, rapporte Science Alert ce vendredi 10 décembre.

Si près de la moitié de ces mots sont des ordres de base tels que « assis » ou « pas bouger », le reste comprend des expressions plus générales, comme « friandise » ou encore « promenade ».

Les auteurs de cette étude sont Sophie Jacques et Catherine Reeve, du département de Psychologie et de Neuroscience à l’Université Dalhousie (Halifax, Canada). Elles ont évalué les réactions de chiens appartenant à 165 propriétaires aux mots prononcés par ces derniers parmi une liste d’expressions préétablie. Celle-ci était en grande partie inspirée de celles employées pour mesurer les niveaux de compréhension de mots chez les enfants. Les quadrupèdes ayant été soumis au test sont de races et d’âges très variés.



Image d'illustration

Les recherches ont permis de constater que les chiens de travail étaient ceux qui répondaient au plus grand nombre de mots : plus de 200 pour certains d’entre eux. Ce serait l’équivalent du bagage linguistique d’un enfant de 2 ans. Il s’agit principalement de chiens employés par les policiers, les militaires et les unités de secours (recherche et sauvetage).

Le fait qu’un chien pratique un métier figure parmi les facteurs qui semblent avoir un impact sur l’étendue de son vocabulaire, tout comme sa race. En revanche, son âge et le profil de son maître n’influent que peu ou pas du tout sur le nombre d’expressions acquises, d’après ces travaux.

A lire aussi : En adoptant un chien senior, cette femme de 96 ans se mobilise pour donner une chance aux chiens âgés

Un premier pas vers une plus grande compréhension de la réponse des chiens à notre langage

Les résultats de cette étude et ceux de recherches précédentes suggèrent que les chiens disposent bel et bien d’un certain degré de compréhension du langage parlé. En 2004 étaient publiées les conclusions d’une expérience menée avec un Border Collie appelé Rico, qui avait appris à rapporter plus de 200 objets à son propriétaire quand celui-ci les désignait par leur nom. Plus impressionnant encore, un autre représentant de cette race était arrivé à identifier plus de 1000 noms de jouets en 2011.

L’étude de Sophie Jacques et Catherine Reeve est décrite comme « un bon premier pas » vers une meilleure compréhension des réponses des chiens au langage humain. Il s’agirait, par exemple, d’identifier plus efficacement les mots auxquels les chiens seraient davantage susceptibles de répondre à l’avenir.