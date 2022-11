Un Secret Santa caritatif pour aider l'association des Chiens Guides d'Aveugles d'Île-de-France

C’est une fête de Noël anticipée qu’organiseront aPETite et ses marques partenaires au bois de Vincennes le 17 décembre, afin de soutenir une association formant des chiens guides d’aveugle. Secret santa, tombola et activités ludiques ponctueront cet évènement caritatif.

La boutique de produits et d’accessoires pour animaux de compagnie aPETite organise un évènement solidaire baptisé Dog Angels, une semaine avant Noël. Proposé sous la forme d’un « secret santa », ce rendez-vous caritatif réunira les amoureux des chiens autour d’une bonne cause. Il permettra, en effet, de récolter des dons pour l’association Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France, qui forme des chiens guides et les remet gratuitement aux personnes atteintes de déficience visuelle.

Ce Dog Angels d’aPETite sera le premier du nom et sans doute pas le dernier. Il sera l’occasion pour les participants, accompagnés ou non de leurs chiens, de prendre part à une variété d’activités : initiation à l’agility, chasse aux trésors spécial chien, stand photo de Noël, gourmandises…

Au programme également, une tombola avec des marques phares de l’univers canin et, à la clé, de nombreux lots à gagner. Les bénéfices générés seront intégralement reversés à Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France.

Par ailleurs, l’évènement offrira aux convives la possibilité de se rencontrer, de découvrir et d’échanger autour du chien guide d’aveugle et de ce qu’il peut apporter aux personnes souffrant de cécité.

L’aPETite Dog Angels se tiendra le samedi 17 décembre 2022 à partir de 15h au Pavillon Rouge, bois de Vincennes (Paris 12e).

Possibilités de participation et tarifs

Pour y participer, on peut soit acheter un lot de secret santa à échanger sur place avec un autre participant, soit acheter des tickets de tombola. Rien n’empêche, évidemment, d’acheter les 2 ni même de s’inscrire sans lot ni tombola.

Voici les possibilités et les tarifs :

Acheter un lot Secret Santa : 12€

Acheter un lot Secret Santa & 2 tickets de tombola : 15€

Acheter 2 tickets de tombola : 5€

Acheter 5 tickets de tombola : 10€

Acheter 10 tickets de tombola : 17€

Acheter 2 tickets de Live Tombola : 5€ (disponible que sur les lots spécifiques en ligne, à distance si vous ne pouvez pas vous rendre à l'événement)

C’est donc une belle expérience que propose ici aPETite, une boutique créée par une passionnée d’animaux, mettant un point d’honneur à sélectionner des produits de qualité élevée et respectueux des besoins naturels de l’animal : friandises, jouets et occupations, hygiène…



