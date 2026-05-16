Secouru par une association, un Cane Corso émacié, avec une température dangereusement basse, a droit à une seconde chance

Baptisé Balboa par ses sauveurs, un Cane Corso errant a été sauvé par la MSPCA-Angell située à Boston. En grave sous poids et ayant une température corporelle très basse, il a été pris en charge par les vétérinaires et se rétablit doucement. Il a désormais droit à une seconde chance et pourra être placé à l’adoption dès qu’il aura retrouvé un poids normal.

Balboa, un chien croisé Cane Corso, errait dans les rues lorsqu’il a été trouvé le 22 avril 2026, puis ramené aux urgences vétérinaires de Angell Animal Medical Center. Son état était alarmant. En effet, comme l’expliquait le Dr Emily Hussey dans un communiqué de presse, « lorsque Balboa est arrivé aux urgences, il était affaibli et souffrait d’une grave insuffisance pondérale, au point que ses côtes et ses os iliaques étaient clairement visibles. Sa température corporelle était également dangereusement basse. »

MSPCA-Angell / Facebook

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Une température de 34,7 °C

En dénutrition sévère, il n’avait qu’une température corporelle de 34,7 °C, quand celle-ci, pour un chien, aurait dû se situer entre 38,3 et 39,2 °C. Mike Keiley, le vice-président de l’association de protection animale MSPCA-Angell , située à Boston (États-Unis), estimait que Balboa leur avait « été confié au bon moment. Notre équipe vétérinaire a pu commencer à stabiliser son état en lui apportant de la chaleur et en lui prodiguant des soins de soutien. » Sa prise en charge a été immédiate : « Maintenant qu'il est plus stable, nous continuons à donner la priorité à ses soins tout en cherchant à en savoir plus sur les raisons qui l'ont conduit dans cet état — et à la MSPCA-Angell, nous sommes reconnaissants de pouvoir faire les deux. »

MSPCA-Angell / Facebook

« Des questions sans réponse »

En l’absence d’identification, il est difficile pour l’équipe de la MSPCA-Angell, de savoir ce que Balboa a vécu avant son arrivée aux urgences. Alors qu’il a quitté le centre médical, l’association continue d’enquêter pour en apprendre plus sur son passé, en collaboration avec le service de contrôle des animaux de Boston. Cependant, étant donné l’état de Balboa, il serait « possible que son propriétaire ait eu du mal à s’occuper de lui ». La MSPCA-Angell invite toute personne disposant d’informations à contacter la police.

En attendant d’éclaircir la situation, la priorité reste la santé de Balboa, comme l’expliquait Mike Keiley. « Ramener Balboa à un poids sain va prendre du temps, et bien qu’il soit très motivé par la nourriture, nous devons réintroduire la nourriture progressivement pour éviter le syndrome de réalimentation. »

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« Nous avons une nouvelle très réjouissante et quelque peu inattendue à vous annoncer »

« Avant de le proposer à l'adoption, il sera d'abord placé en famille d'accueil pour poursuivre sa convalescence. Nous pourrons mieux cerner sa personnalité dans un cadre familial, surtout à mesure qu'il reprendra des forces. Une fois qu'il aura retrouvé une meilleure condition physique, il retournera au refuge où il sera stérilisé, puis prêt à être adopté », déclarait d’abord Keiley, des propos relayés par le média People .

Néanmoins, contre toute attente, son état s’est amélioré plus vite que prévu et après avoir repris 3 kg grâce aux soins prodigués par les équipes vétérinaires, Balboa peut désormais être stérilisé et va pouvoir rencontrer de potentiels adoptants. C’est l’information donnée par l’association sur son compte Facebook, le 6 mai dernier. « Pendant son séjour parmi nous, Balboa s’est montré doux et gentil, appréciant les promenades tranquilles où il peut renifler partout et les siestes paresseuses dans un bureau partagé. Il a encore un peu de poids à prendre, mais il pourra le faire dans le confort de son futur foyer. Même si nous savons qu’il est adorable, nous recherchons des adoptants patients et expérimentés, capables de lui offrir une routine et une structure stables pendant qu’il continue à se rétablir », précisait également le post. Espérons qu’il trouvera vite un foyer aimant où il pourra profiter de sa seconde chance.

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L’info Woopets : qu’est-ce que le syndrome de réalimentation ?

Le syndrome de réalimentation ou de renutrition inappropriée (SRI) est une pathologie rare survenant dans les 5 jours après la renutrition chez un chien ayant subi un jeûne prolongé ou dénutri. Il peut entraîner le décès.