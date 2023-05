Sauvetage de chiens et de chats dans un appartement insalubre : le combat pour leur réhabilitation commence

4 chiens et 24 chats ont été découverts dans un appartement délabré, aux côtés de leur propriétaire en situation de fragilité psychologique. Les canidés ont été pris en charge puis confiés à une famille d’accueil. Une autre association s’occupe des félins.

A Sarcelles dans le Val-d’Oise, la police et la BPA (Brigade de Protection Animale) sont intervenues dans un appartement insalubre où s’entassaient près de 30 animaux négligés, rapportait Le Parisien.

La BPA est une association constituée de civils et de membres des forces de l’ordre, enquêtant sur les faits de maltraitance animale. Nathalie, propriétaire du Berger Américain Miniature volé appelé Sunny, en fait d’ailleurs partie.

En entrant dans le logement en question fin avril, les intervenants ont été choqués par l’état des lieux et de leurs occupants. Les sols et les murs étaient extrêmement sales. L’endroit était envahi par les déjections et toutes sortes de détritus.



Gamelles Sans Frontières / Facebook

Au total, ce sont 4 chiens, dont 3 jeunes femelles Bergers Belges Malinois de 9 mois, ainsi que 24 chats qui y étaient détenus par une personne manifestement instable sur le plan psychologique.

D’après les propos recueillis par Le Parisien auprès d’Alexandra, en charge du pôle signalement à la Brigade de Protection Animale, il s’agit selon toute vraisemblance d’un cas de syndrome de Noé (accumulation d’animaux) associé au syndrome de Diogène (accumulation d’objets et hygiène insuffisante).

Besoin de dons et de familles d’accueil

Cette même Alexandra a pris en charge les 3 Malinoises, qui ont ensuite été confiées à des familles d’accueil. Les chats ont, pour leur part, été confiés à l’association Gamelles Sans Frontières. Cette dernière en appelle à la solidarité du public pour l’aider à faire face à cette arrivée massive d’animaux à secourir et à soigner. Elle s’est également mise à la recherche de familles d’accueil pour permettre aux félins de s’en remettre dans de bonnes conditions.

Ces chats souffrent, pour la plupart, de diverses maladies. Hélas, 2 d’entre eux n’ont pas survécu.

Les animaux sauvés à Sarcelles nécessiteront beaucoup de travail et de temps pour que leur santé s’améliore et qu’ils apprennent à faire confiance aux humains.

Quant à leur propriétaire, il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.