Sauvés du commerce de viande en Corée du Sud, 2 chiens ont une chance de trouver le bonheur à des milliers de kilomètres de là

Pablo et Parker, 2 jeunes chiens croisés, ont échappé de justesse à un destin horrible. Détenus dans un élevage de viande en Corée du Sud, les 2 toutous ont été sauvés par la Humane Society International. L’association a en effet fermé leur élevage après le vote historique de l’Assemblée nationale sud-coréenne interdisant le commerce de la viande de chien. Depuis, les 2 jeunes toutous ont été accueillis par un refuge de l’État de New-York (États-Unis) où ils se reconstruisent lentement après avoir traversé l’enfer.

Le 9 janvier 2024, le gouvernement sud-coréen a voté un projet de loi historique : l’interdiction de l'élevage et de l'abattage des chiens pour la consommation. Cette importante législation, qui attend toujours l’approbation du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, implique que les entreprises du commerce de la viande de chien doivent fermer ou se reconvertir dans les 3 ans à venir.

Des associations de défense animale comme la Humane Society International aident les toutous rescapés de ce commerce désormais illicite à trouver le chemin vers une vie meilleure.

Des conditions de vie inadmissibles

Ces chiens ont bien souvent traversé l’enfer comme le rapporte le Hudson Valley Post.

« Il est bien connu que les animaux errants sont rassemblés et expédiés vers des fermes de viande et des marchés, où ils sont forcés de vivre dans des conditions inadmissibles. Des militants ont même vu des chiens être battus et électrocutés avant leur abattage », a déclaré la SPCA du comté de Westchester.

Parmi ces chiens martyrs, Pablo et Parker, 2 chiens croisés récemment secourus par la Humane Society International.

Les 2 boules de poils, ainsi que des dizaines d'autres victimes, ont été retrouvées dans l'une de ces fermes, séquestrées dans des cages couvertes d'excréments. Leur horrible destin était d’être torturées, puis abattues pour leur viande.

Heureusement sauvés à temps, les 2 chiens ont effectué un long voyage vers la SPCA Westchester, un refuge situé dans le joli village de Briarcliff Manor dans l’État de New-York.

« On nous dit que ces chiens innocents […] n’ont pas perdu leur confiance en l'Homme, ce qui est remarquable compte tenu de tout ce qu’ils ont enduré », a déclaré Shannon Laukhuf, directrice générale de la SPCA Westchester.

© SPCA Westchester / Facebook

Des besoins en soins médicaux

Dès leur arrivée au refuge, Pablo et Parker ont subi des examens médicaux et ils ont reçu les soins vétérinaires dont ils avaient besoin.

Pablo souffrait notamment de dents fracturées, tandis que Parker avait des cicatrices au visage qui nécessitaient d’être traitées.

L’équipe de la SPCA du comté de Westchester ne sait pas comment les blessures des 2 chiens ont été causées, mais elles prouvent « les conditions dangereuses et cruelles dans lesquelles ils vivaient à la ferme de viande. »

Désormais en sécurité, Pablo et Parker ont une chance de surmonter progressivement leurs traumatismes grâce au soutien des bénévoles. Ils ont enfin une chance de trouver leur maison pour toujours et de vivre une existence heureuse pleine d’amour.

« Nous sommes impatients d’offrir à ces chiens spéciaux une tonne d’attentions et de leur trouver les foyers aimants qu’ils méritent. », a déclaré Shannon Laukhuf, pleine d'espoir pour l'avenir des 2 chiens.