Sauvés de l’enfer, ces 63 chihuahuas vont devoir parcourir un long chemin vers un rétablissement complet…

C’est une scène que la police et l’équipe de bénévoles auraient préféré ne jamais voir de leurs propres yeux… Une fois sur place, ils ont découvert des chiens dans un état catastrophique. Ces derniers évoluaient dans des conditions insalubres, sans le moindre accès ni à la nourriture, ni à l’eau. Une fois les 63 Chihuahuas mis en sécurité, un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux et en quelques jours, des dons venant de tout le pays ont afflué ! Sur son compte Facebook, le refuge a tenu à remercier les gens pour cette générosité et cet engouement quant au sort réservé aux petits chiens traumatisés. “Nous sommes submergés de gratitude pour l'incroyable soutien dont vous avez fait preuve en réponse au sauvetage des 63 Chihuahuas. Votre générosité a été tout simplement incroyable”, peut-on lire en légende de la publication, relayée par Newsweek.

Une générosité hors norme

Les cadeaux ont d’ailleurs été tellement nombreux que la SPCA ne peut plus stocker les nouvelles fournitures qui continuent d’arriver en masse. “À ce jour, nous avons reçu plus de 300 sacs de nourriture pour chiens, ainsi que d’innombrables couvertures, serviettes et produits de nettoyage. Même si nous regrettons de ne pouvoir remercier chacun d’entre vous individuellement, sachez que votre gentillesse a profondément touché nos cœurs”, a ajouté le refuge. Malgré les nombreuses demandes d’adoption qu’ils reçoivent chaque jour, les bénévoles ont également précisé qu’aucun chien n’était encore en mesure de trouver un foyer. Tous sont traumatisés et ont besoin de temps pour se remettre de ce passé désastreux…

© Adams-County-SPCA / Facebook

A lire aussi : Un chien-loup fugue après son sauvetage et donne lieu à 5 jours de recherches ininterrompues sur plusieurs communes

“Nous ne pouvons toujours pas toucher la plupart d’entre eux en raison d’une agression basée sur la peur, mais nous constatons de petits signes de progrès – certains commencent à nous renifler et même à nous lécher les doigts. Étant donné qu’ils n’ont jamais été dehors ni vu la lumière du soleil, leur adaptation prendra du temps”, est-il révélé. Pour le moment, les chiens ne sont pas sortis en raison de leur peur panique de l’environnement et ils ne peuvent pas non plus être placés en famille d’accueil… “Nous travaillons avec des sauveteurs expérimentés, spécialisés dans la rééducation des chiens craintifs, et nous gardons espoir qu'avec le temps et la patience, ils réapprendront à faire confiance aux humains. Beaucoup d’entre eux sont jeunes (6 mois à 2 ans), il y a donc un espoir pour leur rétablissement”, apprend-on dans la suite du message. Espérons que ces adorables boules de poils retrouveront vite goût à la vie !