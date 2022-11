Sauvée de la rue en Inde, cette chienne paralysée se voit offrir une nouvelle vie à des milliers de kilomètres de là

Une chienne handicapée sauvée de l’errance a récemment été adoptée à 11 000 kilomètres de l’endroit où elle avait grandi, rapportait le média indien The Tribune.

En 2019, Kirpa n’était encore âgée que de 2 mois quand elle avait été percutée par une moto dans l’une des rues de Rajpura, ville du nord de l’Inde. L’accident lui avait fait perdre l’usage de ses pattes arrière. La chienne avait ensuite été prise en charge par l’organisation locale Compassion for Animal Welfare Association (CAWA).

En véritable battante, elle s’était montrée extrêmement courageuse et déterminée durant ses longs soins. « Elle souffrait beaucoup et ne pouvait pas bouger. Au bout de près de 3 mois de traitement et d'exercices, elle a retrouvé des sensations dans la partie arrière de son corps. A présent, 2 ans plus tard, elle peut se déplacer avec un soutien artificiel », raconte ainsi Prapti Bajaj, responsable à CAWA.

L’association cherchait ensuite à organiser le transfert de Kirpa vers le Canada. Une course contre la montre était alors engagée, les autorités canadiennes ayant annoncé l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation interdisant l’importation d’animaux depuis 100 pays, dont l’Inde.

La mesure, destinée à lutter contre la rage, devait devenir effective le 28 septembre 2022. L’équipe de CAWA s’empressait de réunir les fonds nécessaires au voyage avant la date butoir. Il fallait aussi trouver un point de chute au Canada pour Kirpa.



Arrivée juste à temps au Canada

Navjot Gurm, coordinateur des adoptions de CAWA à Toronto (Ontario), a contacté Angela, de l’association torontoise Second Chance Animal Sanctuary. Cette dernière a accepté d’accueillir la chienne.

La question financière a aussi été réglée juste à temps. Kirpa est arrivée au Canada en septembre 2022, à quelques jours de l’instauration de l’interdiction.

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour la chienne, puisque, près de 2 mois plus tard, un couple de Toronto a décidé de l’adopter.