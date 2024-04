Sauvée d'un destin tragique, une petite Pitbull se bat pour survivre à une grave malformation cardiaque

On peut dire que Ridley a eu des débuts difficiles dans la vie. Abandonnée dans une boîte en carton, cette jeune chienne errante a ensuite découvert qu’elle était atteinte d’une grave malformation cardiaque. Seule une intervention chirurgicale pouvait lui sauver la vie. Ses bienfaiteurs ont heureusement mis tout en œuvre pour qu’elle puisse être opérée.

D’habitude, les membres de l’association Saving Hope Rescue (SHR) s’occupent des sauvetages d’animaux blessés et sans abri uniquement dans la région de Fort Worth, au Texas (États-Unis). Pourtant, quand on leur a signalé un petit Pitbull noir vivant dans une boîte en carton à 8 heures de route de là, ils n’ont pas hésité à tout laisser tomber pour aller l’aider.

Comme le rapporte The Dodo, des bénévoles se sont mobilisés pour transporter la jeune chienne baptisée Ridley à la clinique d’urgence de l’association où elle a subi un examen médical complet.

© Saving Hope Rescue / Facebook

Une grave malformation cardiaque

Lors de l’auscultation de la petite boule de poils, l’équipe vétérinaire s’est vite rendu compte d’un important problème de santé. « Nous avons découvert qu’elle souffrait d’une grave malformation cardiaque. Cela ne peut être réparé qu’avec une procédure de valvuloplastie par ballonnet », a annoncé l’association SHR.

© Saving Hope Rescue / Facebook

Ce diagnostic inquiétant n’a pourtant en rien entamé la joie de vivre de la petite chienne. Placée dans une famille d’accueil en attendant son intervention chirurgicale, Ridley a rapidement dévoilé sa personnalité exubérante de chiot, notamment auprès de ses 2 frères et sœurs adoptifs.

© Saving Hope Rescue / Facebook

« Ridley est un petit chiot de 3 mois qui aime les gros chiens et tous les humains », ont assuré Erin et Charles O’Brien, ses parents d’accueil. « Elle est très intelligente et apprend vite... C’est une petite fille courageuse qui a beaucoup d’amour à donner ! »

Malgré une santé préoccupante, la petite chienne au caractère enjoué a continué à grandir et à s’épanouir au sein de ce foyer aimant. Elle y a notamment appris les commandes de base, tout en développant un amour profond pour les jouets.

© Saving Hope Rescue / Facebook

Une vie sauvée

De son côté, le personnel de l’association était déterminé à lui sauver la vie. Afin d’offrir à cette adorable chienne l’intervention chirurgicale dont elle avait désespérément besoin, il s’est démené pour obtenir les fonds nécessaires.

Après des mois d’attente, Ridley a finalement pu être opérée en avril dernier. Désormais, cette chienne résiliente est en voie de guérison et elle n’aura plus jamais à s’inquiéter de ses problèmes cardiaques.

© Saving Hope Rescue / Facebook

Elle devrait d’ailleurs se rétablir complètement très bientôt et, dès qu’elle sera tout à fait guérie, elle sera proposée à l’adoption. En attendant, elle profite de la douceur de son foyer d’accueil et des bons soins de ses parents temporaires qui lui souhaitent le meilleur à l’avenir. « C’est la petite fille parfaite... », a d’ailleurs affirmé Erin O’Brien, convaincue que Ridley fera sous peu le bonheur de sa famille pour toujours.