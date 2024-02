« L’adoption d’un animal doit être un acte réfléchi et sérieux » : entretien avec l’animatrice Sandrine Arcizet, heureuse adoptante d’un chiot

« Je suis très émue de vous présenter Umy », tels sont les premiers mots formulés par Sandrine Arcizet sur Instagram. Umy, c’est le petit nom donné à l’adorable boule de poils qui a poussé les portes de sa maison et de son cœur. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction de Woopets, l’animatrice des « Animaux de la 8 » dévoile son nouveau quotidien et aborde le sujet de l’adoption responsable avec passion.

Vous avez vécu longtemps entourée de chats ; pourtant vous avez pris la décision d’adopter un chiot. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Nous avions effectivement une famille de chats : le père Baya (Sacré de Birmanie), la mère Minette (Européenne), ainsi que leurs 2 filles Grisette et Minimi. Malheureusement, les parents ne sont plus de ce monde, mais nous avons toujours les sœurs, âgées aujourd’hui de 14 ans. Elles sont adorables.

J’ai grandi entourée de chats et de chiens ; j’en garde de merveilleux souvenirs ! Le chien est vraiment le compagnon idéal pour les enfants. Nous avons choisi d'en avoir un pour Robin, mon fils de 8 ans. Il s'entend très bien avec les chattes, mais il ne partage pas la même complicité qu'avec Umy.

Avec les chiens, nous pouvons faire tellement de choses : balades, jeux, sports, confidences... Robin voulait en avoir un, et nous avons trouvé que c'était le bon moment à 8 ans. Ils vont grandir ensemble, ce qui est génial.

Ils sont déjà très complices ! Robin s'en occupe bien et prend plaisir à le faire. Lorsqu'il se lève le matin et rentre de l’école le soir, il va la voir immédiatement : s’ensuivent un gros câlin et une partie de jeu.

Quelles questions se poser avant de se lancer dans la grande aventure de l’adoption ?

L’adoption d’un animal doit être un acte réfléchi et sérieux. C'est un engagement pour plusieurs années, donc il faut absolument que cette démarche soit responsable.

Il est nécessaire de se poser les bonnes questions avant d’acquérir un animal de compagnie : « Ai-je du temps à consacrer à l'animal, ainsi que les moyens financiers pour sa santé et son bien-être ? » ; « Quelle sera la solution pendant les vacances ? » ; « Ai-je l'envie de promener mon chien, même par mauvais temps ? »…

De plus, tous les membres de la famille doivent s'engager à le respecter et à prendre soin de lui. Un animal n'est pas un jouet que nous pouvons jeter lorsque nous n’en voulons plus ! C'est un être sensible, qui a besoin de nous et de tout notre amour. Ce sont des valeurs que nous souhaitons transmettre à notre fils.

Les chiots et les chatons sont très mignons, mais il faut être prêt à assurer leur éducation, car ils font des bêtises. Il convient d’y penser sérieusement et d’agir pour ne pas rencontrer de problèmes par la suite. Eh oui, un animal ne reste pas un bébé toute sa vie ! Avant de franchir le pas, nous devons prendre en compte tous ces aspects.

Hélas, il y a trop d'abandons chaque année. Les raisons principales ? Déménagement, séparation, raisons financières, éducation… Les départs en vacances arrivent en tête de liste. Pourtant, de nombreuses solutions existent aujourd'hui pour faire garder son animal : voisins, amis, famille, sites web d'échanges entre particuliers, garde d'animaux à domicile, hôtels pour animaux... Il est important d'y réfléchir avant d’accueillir l’animal.

Pourquoi avoir choisi un Golden Retriever plutôt qu’une autre race ? Quel est le caractère d’Umy et qu’est-ce qui vous fait le plus craquer chez elle ?

Umy est une Golden Retriever qui respire la joie de vivre, comme Robin. Le Golden est une race de chien joviale, sociable, amicale, intelligente, affectueuse et parfaite pour la famille, raisons pour lesquelles nous l’avons choisie. Umy est très joueuse et câline, ce qui remplit de joie mon fils. Ce n’est que du bonheur ! Elle a un regard tellement malicieux, qui la rend très craquante.

Pour nous, c’était important qu'elle s'entende avec mon fils et qu'elle s'acclimate rapidement à la famille, dont les chats. C'est chose faite ! Ces derniers font la loi. Umy, même si elle est toute jeune, l’a bien compris et les respecte.

Les premiers jours à la maison d’un chiot sont extrêmement importants. Comment avez-vous préparé l’arrivée d’Umy et comment son intégration s’est-elle passée ?

Nous avons choisi un panier pour qu’elle se sente à l’aise ; des jouets essentiels pour s’amuser à l’intérieur comme à l’extérieur ; mais aussi des accessoires à mastiquer pour prendre soin de ses dents.

Nous avons plusieurs laisses pour les promenades en ville, à la campagne ou en forêt (une longe et une laisse plus courte). De plus, nous lui servons une alimentation de qualité pour chiot, et avons acquis tous les produits d’entretien nécessaires au quotidien (brosse, shampoing et dentifrice pour chien, brosse à dents…).

Les 3 premiers jours, nous avons senti qu’elle avait besoin de s’acclimater à sa nouvelle vie et à sa nouvelle maison. Elle était extrêmement sage – ce qui a bien changé après sa période d’adaptation. C’est une petite coquine qui pique tout sur son passage… Gare aux chaussons et aux chaussures !

Enfin, elle a bien compris que la nuit était faite pour dormir. Elle se couche dans son panier, et reste tranquille.

Comment se passe la cohabitation entre vos chats et votre chiot ?

Minimi et Grisette ont 2 caractères différents. Minimi n’a peur de rien et adore être le centre de l’attention. Elle a bien fait comprendre à Umy que c’était chez elle. Elle feule dès qu’elle se sent menacée, et peut donner un petit coup de patte lorsqu’Umy s’approche un peu trop près. Nous les gardons toujours sous haute surveillance, nous faisons bien attention.

En revanche, Grisette se révèle être plus timide. Elle a du mal à accepter la nouvelle venue. Elle se positionne à des endroits très stratégiques de la maison pour regarder Umy, et conserve une certaine distance. Je pense qu’avec le temps, elles réussiront à s’entendre. Pour la petite info, nous avons branché des diffuseurs Feliway un peu partout.

© Sandrine Arcizet / Facebook

Comment décririez-vous votre relation avec Umy ?

C’est une relation pleine de douceur. Elle est mignonne lorsque je rentre, elle se met sur le dos pour que je lui caresse le ventre. Umy est aussi très joueuse. Nous avons commencé l’éducation (« assis », « couché »…), et elle s’avère très réceptive.

L’arrivée d’Umy dans votre vie a-t-elle changé quelque chose de particulier ?

Nous avons un peu réaménagé la maison pour les chats et Umy, car elle a tendance à aller fouiner dans leurs toilettes et à manger leurs croquettes. Nous avons revu l’emplacement de leurs accessoires personnels pour qu’il n’y ait pas de problème.

Ce qui est sympa, ce sont les sorties pour emmener mon fils à l’école. Maintenant, nous y allons avec Umy. Elle est très sociable, et veut dire bonjour à tout le monde.

Quels sont vos projets avec Umy ?

L’éducation est un gros sujet. Je trouve que c’est important pour toute la famille et pour Umy. Il faut qu’elle revienne si nous la lâchons en balade, qu’elle ne mordille pas, ne pique pas toutes les chaussures, qu’elle demeure attentive et à l’écoute.

Cet été, nous partirons en vacances avec elle. Nous avons très envie de la voir nager, et de profiter de chaque instant tous ensemble.

De manière générale, comment voyez-vous l’adoption d’un animal de compagnie ; et quels conseils souhaitez-vous donner aux lecteurs de Woopets qui désirent en adopter un ?

Il faut vraiment être sûr de soi ! Un animal, surtout un chien, demande du temps et de l’attention. Il est indispensable de choisir une espèce et une race en fonction de notre style de vie, de notre environnement, mais aussi de notre capacité à répondre à ses besoins. Il est important de connaître son régime alimentaire, ses besoins sociaux et de dépense, ainsi que les soins médicaux nécessaires. Une compréhension approfondie aidera à fournir les meilleurs soins possibles.

L'adoption d'un animal de compagnie est une expérience enrichissante, qui nécessite une réflexion sérieuse et une préparation adéquate. En offrant un foyer aimant et des soins appropriés, nous créons une relation durable et épanouissante avec notre nouvel ami.