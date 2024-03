Ce Boxer a pris l'habitude de se poser sur les épaules de son maître afin d'adresser un message précis aux autres chiens de la famille

A l’image d’un perroquet sur l’épaule d’un pirate, Luna adore se mettre sur celle de son maître pour être certaine d’avoir la meilleure place auprès de lui et surpasser ses congénères. Cette chienne tient, en effet, à être la star de la maison et est prête à tout pour le rester.

Luna « est vraiment un clown », dit d’elle sa propriétaire Amy McLoughlin qui habite Washington Township dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis). Cette femelle Boxer fait partie de la famille depuis août 2022.



A l’époque, Amy McLoughlin et son mari Brian venaient de perdre leur précédent chien, un Boxer lui aussi, décédé à l’âge de 12 ans. Ils ne se sentaient pas encore tout à fait prêts à accueillir un autre canidé, mais en rencontrant la petite Luna chez une connaissance, alors qu’elle avait 8 semaines, ils avaient totalement craqué pour elle.

La famille compte 2 autres chiens de la même race : un mâle plus âgé appelé Zeus et une femelle séniore répondant au nom de Shadow. Ils adorent Luna bien que cette dernière cherche en permanence à être sur le devant de la scène.

L’exemple le plus probant est cette habitude que Luna a prise de se poser sur les épaules de Brian. Cette posture étonne et amuse ses maîtres. On peut la voir dans une vidéo accessible depuis ce lien.

D’après Amy McLoughlin, la chienne s’est mise à s’asseoir sur les épaules de son propriétaire pour être certaine d'avoir un meilleur statut que Zeus. « Elle était jalouse de l'attention que Zeus recevait et a décidé de grimper sur [Brian] et de se hisser plus haut que Zeus, le faisant tomber et se perchant sur son épaule », explique sa maîtresse à People.

« Les Boxers n’ont aucune idée de ce qu’est l’espace privé »

« Les Boxers en général semblent n’avoir aucune idée de ce qu’est l’espace privé, poursuit-elle. Ils suivent toujours l'un de nous, même sous la douche ».



Shadow, Zeus et Luna forment un trio hors du commun, mais la personnalité de cette dernière est unique et vaut bien des fous rires à ses humains. « Elle taquine nos boxers plus âgés et vole leurs jouets, raconte Amy McLoughlin. Elle pousse nos invités hors de leur siège. Elle donne une petite tape sur le bras pour qu'un invité joue avec elle ou la caresse. Lorsqu'elle veut que vous sortiez du lit, elle s'assoit simplement sur vous. »

Luna est aussi une chienne bavarde, puisqu’elle « pousse des gémissements quand elle veut quelque chose ou pour attirer votre attention ».

Une chose est sûre, Amy et Brian n’ont jamais le temps de s’ennuyer avec ces trois-là.