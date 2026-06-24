Il emmène sa copine en rendez-vous dans un refuge pour chiens et repart avec un nouveau membre de la famille (vidéo)

Drew et Tina pensaient simplement passer un moment à 2 dans un refuge pour chiens, mais une boule de poils a bouleversé tous leurs plans ! En rencontrant Honeybun, le couple a découvert une petite chienne pleine de tendresse qui semblait déjà avoir trouvé sa place auprès d’eux. C’est de cette manière qu’une simple sortie en amoureux s’est finalement transformée en belle histoire d’adoption...

Parfois, certaines sorties ne se déroulent pas exactement comme prévu, surtout lorsqu'elles impliquent d’adorables toutous. C'est exactement ce qui est arrivé à ce couple dont l'histoire, relayée par DogTime, a fait fondre les internautes.

À l'origine, il ne s'agissait que d'un rendez-vous galant un peu original : une visite dans un refuge pour chiens afin de passer un moment agréable en compagnie de boules de poils. Mais comme le savent tous les amoureux des animaux, il suffit parfois d'un regard pour faire tout basculer…

Un rendez-vous pas comme les autres

Tout a commencé par une idée de sortie en amoureux plutôt originale : passer l'après-midi dans un refuge pour chiens. Juste une visite rapide et sans enjeu pour voir les petits pensionnaires. Drew et sa compagne Tina ne se doutaient pas alors qu'ils y rencontreraient leur futur compagnon à 4 pattes !

© @drewbridge20 / Instagram

Dès leur arrivée devant les chenils, une petite Pitbull a immédiatement attiré l'attention de Tina. Seule dans son enclos, Honeybun semblait pourtant prête à saisir sa chance.

Avec l'accord du refuge, le couple a emmené la jeune chienne faire un tour sur la propriété et très vite, leur connexion est devenue évidente.

Affectueuse et en quête de contact, Honeybun (aussi surnommée Oatly, comme la célèbre marque de lait d'avoine) s’est montrée de plus en plus détendue à mesure qu'elle s'éloignait de son chenil. Une fois à l'extérieur, sa personnalité a commencé à rayonner pleinement.

Dans une des vidéos immortalisant cette touchante histoire, on voit Tina, allongée dans l'herbe, qui berce tendrement la chienne tandis que Drew plaisante en imaginant sa réaction lorsqu'elle découvrira un vrai canapé.

© @drewbridge20 / Instagram

Le couple a également tenté quelques ordres simples, et la petite chienne a surpris tout le monde en les exécutant avec facilité. Entre les câlins, les moments de jeu et cette confiance qui s'installait naturellement, tous les signes semblaient déjà indiquer qu'Oatly venait de trouver les bonnes personnes…

Un coup de cœur qui se transforme en adoption

En apprenant à connaître Honeybun, le couple a découvert une petite chienne affectueuse, intelligente et de plus en plus à l'aise à leurs côtés. Une évidence s’est alors naturellement imposée à eux : cette rencontre ne pouvait pas en rester là.

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Drew raconte qu'il ne pouvait pas imaginer laisser sa compagne ramener la chienne dans son box après un moment aussi fort. Le couple a alors prolongé l'aventure en l'emmenant découvrir le monde extérieur, en l'aidant notamment à apprivoiser certaines choses comme les portes automatiques, avant de lui offrir une sortie shopping pour choisir des jouets et des accessoires.

Dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux, le couple a finalement officialisé ce que tous espéraient : Honeybun, désormais appelée Oatly, a rejoint leur famille pour toujours. Pour célébrer son adoption, la petite chienne a même profité d'une friandise spéciale.

Une nouvelle vie commence pour elle, suivie avec émotion par des milliers d'internautes qui avaient déjà compris, dès les premières images, qu'elle avait trouvé sa famille pour la vie.