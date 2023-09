Sauvé d'une vie sans amour, un chiot se métamorphose grâce aux bénévoles de son refuge (vidéo)

Un peu d’amour et de soins sont amplement suffisants pour changer la vie d’un chien. Denim a longtemps été livré à lui-même, mais depuis qu’il a poussé la porte d’un refuge bienveillant, il a opéré une métamorphose spectaculaire.

Lorsque Denim est arrivé pour la première fois à la Pennsylvania SPCA (États-Unis), il était un peu perdu. Ce chiot avait passé beaucoup de temps seul, abandonné et errant dans les rues de la ville. Lorsque les sauveteurs l'ont finalement trouvé et ramené au refuge, ils ont eu le cœur brisé en constatant qu'il n'avait plus que la peau sur les os.

Pennsylvania SPCA / Facebook

« Au début, Denim était effrayé et craintif, a déclaré Gillian Kocher, directrice des relations publiques de la Pennsylvania SPCA, à The Dodo. Il avait très souvent la queue entre les pattes et hésitait à franchir les portes ou à sortir. »

Un nouveau visage

Aux côtés des bénévoles, Denim a découvert le sentiment d’être aimé pour la première fois de sa vie. Il a été nourri abondamment et a reçu des soins médicaux pour les blessures qu'il avait subies lorsqu'il était seul. Peu à peu, le canidé a laissé tomber son côté craintif, puis il a dévoilé sa tendre personnalité.

Pennsylvania SPCA / Facebook

« C’est toujours très gratifiant de voir des chiens passer de la timidité au bonheur, se réjouit Gillian Kocher. Et bien sûr, la transformation physique est tout aussi remarquable - on ne devine même pas qu'il s'agit du même chien ! »

Heureux et en bonne santé, Denim prend un véritable plaisir à s’amuser en compagnie des autres chiens du refuge, à tel point que son énergie est parfois difficile à canaliser ! Aujourd’hui, il a été proposé à l’adoption, et il attend sagement l’arrivée de la famille de ses rêves.

Gillian en est persuadée : celui ou celle qui l’adoptera aura beaucoup de chance. « C’est encore un chiot, et il aura besoin d’un peu d’aide pour apprendre les bonnes manières de la vie en foyer, mais nous savons que la personne qui l’adoptera en tirera une immense satisfaction ! » a-t-elle conclu.