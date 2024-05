Santévet, l'assurance santé animale recommandée par 97% des vétérinaires français

La marque Santévet jouit plus que jamais de la confiance de ceux qui veillent quotidiennement à la santé de nos chiens et chats. Le leader de l’assurance pour animaux a, en effet, dévoilé les résultats de l’étude annuelle Bio’Sat à l’occasion de la Journée mondiale des Vétérinaires, qui est célébrée le 30 avril.

Ladite étude a été réalisée en janvier 2024 en France, auprès de 150 vétérinaires et 150 ASV. Les principaux enseignements à en tirer sont que 97% des vétérinaires et 98% des auxiliaires vétérinaires recommandent Santévet. Elle nous apprend, par ailleurs, que Santévet est la marque la plus connue chez les professionnels de la santé animale, après avoir été élue « marque préférée des Français ».

Depuis plus de 2 décennies, Santévet accompagne les vétérinaires et les ASV dans la pratique de leur métier dont elle fait valoir sa maîtrise et sa compréhension parfaites. Elle met à leur disposition des services qui facilite considérablement leur mission comme Payvet et l’avance de frais, l’application qui facilite les remboursements et Santévet Urgences...

La marque préférée des vétérinaires et des propriétaires des animaux qu’ils soignent

Les professionnels de la santé de nos amis à fourrure apprécient également le fait que, une fois assuré, l’animal est couvert à vie par les garanties Santévet, tout comme les formules d’assurance complètes pour le remboursement des soins en cas d’accident ou de maladie. Sans oublier l’inclusion du budget prévention (remboursement des vaccins, antiparasitaires, frais d’identification...). Tout ceci fait que Santévet est aujourd’hui perçu par les acteurs du secteur comme un allié de confiance.

Avec 700 000 animaux assurés au cours de son histoire, 300 000 contrats d’assurance actifs, Santévet s’engage au quotidien auprès des propriétaires comme des vétérinaires et auxiliaires vétérinaires. Leader de l’assurance santé animale en France, mais aussi en Belgique et en Espagne, Santévet contribue à la lutte contre l’abandon animal et les euthanasies forcées en proposant des assurances et services accessibles à tous.

