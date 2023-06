SantéVet célèbre son 20e anniversaire et lance le premier Pet Tech Observatory pour valoriser les innovations dans le secteur des animaux de compagnie

SantéVet, leader français de l’assurance pour animaux, poursuit son impressionnante évolution et continue d’innover pour offrir aux propriétaires et à leurs compagnons à poils les meilleurs services qui existent. A l’heure où l’entreprise fête ses 20 ans, elle lance le premier Pet Tech Observatory. L’objectif de cet observatoire dont les résultats sont très attendus est de mieux cerner et valoriser le secteur de l’animal de compagnie et des solutions technologiques dédiés à ce dernier.

L’aventure SantéVet avait débuté en 2003 à l’initiative de Jérôme Salord et son frère Hugues. En l’espace de 2 décennies, elle est passée de start-up régionale à compagnie d’assurance pour animaux de compagnie dont l’aura s’exprime bien au-delà des frontières de l’Hexagone. SantéVet ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin ; après avoir acquis le statut de leader du secteur en France, puis en Belgique et en Espagne, elle ambitionne de le devenir à l’échelle européenne. Elle se donne d’ailleurs les moyens pour y parvenir, entre projets innovants et importantes levées de fonds.

20 années d’innovations et de grands pas en avant

Cette année, SantéVet souffle donc ses 20 bougies et continue de se renouveler pour proposer des assurances toujours plus accessibles et personnalisées (selon l’âge, la race…) aux propriétaires d’animaux de compagnie. Depuis 20 ans, elle s’emploie à établir et renforcer la relation privilégiée qu’elle a avec les maîtres et les vétérinaires. Les chiffres réalisés par la société parlent d’eux-mêmes : 300 000 contrats d’assurance actifs, 700 000 animaux assurés depuis la création de SantéVet, +20 % de croissance en 2022…

L’ADN et les principes sur lesquels SantéVet a été fondée restent le mêmes : élaborer des services en adéquation avec les besoins et attentes fortement évolutifs des propriétaires, les aider à offrir les meilleurs soins à leurs animaux tout en préservant leur budget. C’est dans cette optique qu’elle a mis en place plus d’un outil novateur en faveur des maîtres et des professionnels. Citons Payvet, Vétolib ou encore DigiVet parmi ceux-ci.

Pour aller encore plus loin dans la compréhension de ce secteur et ainsi mieux servir ses protagonistes, SantéVet s’est également engagée dans un projet unique en son genre : le Pet Tech Observatory.

Pet Tech Observatory : mieux cerner et valoriser un marché à fort potentiel

Le Pet Tech Observatory que lance SantéVet est une entreprise aussi vaste qu’inédite. Il permettra d’obtenir une vision plus claire du secteur de la Pet Tech, qui rassemble les solutions technologiques destinées à répondre aux nouvelles exigences des propriétaires d’animaux de compagnie.

Il s’agit effectivement d’un marché dont l’essor et le potentiel sont énormes, tout en étant encore insuffisamment connu, encadré et mis en avant. Rappelons qu’en Europe, on recense près de 90 millions d’animaux en Europe et que le marché que représentent ces derniers est appelé à atteindre les 20 milliards de dollars d’ici 2025.

Les familles de chiens, chats et autres compagnons leur consacrent un budget conséquent, entre alimentation (croquettes, alimentation humide de qualité, distributeurs connectés…), santé (suivi et prestations vétérinaires) et sécurité notamment (traceurs GPS…). En matière de soins, par exemple, les besoins et les attentes des maîtres changent ; ils souhaitent profiter d’échanges facilités avec les vétérinaires et mettre l’accent sur la prévention.

Récolter des données pertinentes sur la Pet Tech pour soutenir ses acteurs

La Pet Tech offre des solutions de plus en plus pratiques et larges pour répondre à ces exigences. Forte d’une levée de fonds de 150 millions d’euros, SantéVet espère, avec l’avènement de son Pet Tech Observatory, compiler un maximum de données fiables sur ce secteur. Des informations couvrant l’ensemble de ses aspects-clés : emploi, digitalisation, responsabilité, innovation…

A lire aussi : Un Loulou de Poméranie et un pigeon entretiennent une complicité inattendue et forment un duo inséparable (vidéo)

Les résultats complets de l’observatoire seront dévoilés le 20 septembre lors de l’évènement FDDAY 2023 (France Digitale Day). Ils contribueront à fédérer les acteurs du marché de la Pet Tech et à mettre en place un réseau étoffé et solide au sein duquel chaque protagoniste pourra trouver appui et se développer.

Au final, cette démarche constituera un atout supplémentaire pour SantéVet dans son souhait constant de démocratiser la santé animale pour tous et de se mettre au service du bien-être des animaux et de leurs propriétaires.

Pour plus d’infos et découvrir les premiers résultats de l’observatoire, rendez-vous sur pet-tech-observatory.com.