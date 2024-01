Ce courageux chien au passé difficile sort timidement de sa cage pour attraper un jouet dans sa nouvelle maison (vidéo)

Ken n’a pas eu un début de vie difficile, mais il a croisé le chemin de bienfaiteurs qui ont changé son quotidien. Désormais bien entouré, il reprend lentement confiance en lui grâce au soutien de son humaine aimante. Laquelle lui laisse suffisamment de temps et d’espace pour lui permettre de se reconstruire.

Ken, un chien noir au doux regard noisette, a quitté l’Europe du Sud-Est pour intégrer sa nouvelle maison au Royaume-Uni, chez Stella Joy. Cette dernière a vite compris qu’elle allait devoir faire preuve de patience pour gagner la confiance du toutou. Ils avancent donc ensemble doucement, mais sûrement.

Ils se sont connus en Roumanie, pays d’origine de Ken. Le quadrupède faisait partie des 60 mille animaux qui errent dans les rues là-bas, mentionnait Newsweek. La plupart de ces boules de poils mènent une vie de misère, mais les associations sont toujours plus nombreuses à tenter de leur offrir une seconde chance.

« Quelque chose s'est passé depuis »

Stella Joy est allée sur place en tant que bénévole dans le cadre du programme « The Pack Project ». Il vise à stériliser les chiens errants roumains pour lutter contre la surpopulation et les rapatrier vers l’Angleterre. Quand elle a rencontré Ken, il était « très heureux » selon ses propres termes. Elle est tombée amoureuse du canidé et a décidé de l’adopter.

Ken s’est envolé pour sa nouvelle vie aux côtés de sa maîtresse. Néanmoins, une fois dans sa maison, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le chien s’est totalement renfermé sur lui-même, comme s’il avait le mal du pays. En réalité, sa propriétaire et les autres bénévoles pensent qu’il a été traumatisé par le transport et le changement d’environnement.

day 16 and he's still in the crate. This is one of the hardest parts about fostering Ken, he's almost 8 months old and is too afraid to play. we have had some good signs that he's building up to it, a few nights ago we caught him on camera grooming himself outside the crate and his curiosity about my two dogs is starting to win. Paws crossed he'll find a bit more of his brave to conquer this challenge.

Un pas après l’autre

Face à cette boule de poils tétanisée, Stella Joy a dû mettre en place différents stratagèmes. Elle est très attentive aux peurs de Ken et tente d’écarter toutes ses sources d’angoisse. Le but est qu’il se sente chez lui, mais qu’il comprenne surtout qu’il est en sécurité dans ce logement.

Récemment, pour l’inciter à sortir de sa cage, son humaine lui a acheté une petite peluche représentant un cochon. Elle l’a posée sur le sol et le chien est timidement sorti de son enclos pour la saisir. Stella a partagé la vidéo de ce moment touchant sur TikTok, et a commenté : « Il a été si courageux de sortir ».

Le chemin vers l’épanouissement est encore long pour Ken, mais grâce à l’amour et à la bienveillance de Stella, il sortira certainement de sa coquille.