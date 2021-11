PayVet et Vetolib, 2 nouveaux services de paiement et de rendez-vous vétérinaires lancés par la Compagnie des Animaux

PayVet et Vetolib, 2 nouveaux services de paiement et de rendez-vous vétérinaires lancés par la Compagnie des Animaux

Photo d'illustration

Ne plus avoir à se soucier du règlement des frais vétérinaires de son animal quand on est propriétaire… Avoir l’assurance d’être payé sous 48h et bénéficier d’une meilleure visibilité sur Internet quand on gère une clinique vétérinaire. Tels sont les avantages qu’offrent PayVet et Vetolib, les nouveaux services présentés par le groupe CDA.

Fondée en 2003, la CDA (la Compagnie des Animaux) est le leader européen en financement des soins vétérinaires et en services digitaux innovants pour les propriétaires d’animaux de compagnie, à travers ses solutions SantéVet, La Bulle Bleue et Jim&Joe.

Le groupe CDA était présent au congrès de de l’AFVAC (Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie) du 25 au 27 novembre pour présenter ses 2 nouveautés : PayVet et Vetolib. 2 nouveaux services qui révolutionnent la relation client des cliniques vétérinaires.

PayVet : la totalité de la facture vétérinaire avancée, facilité de paiement et garantie pour les praticiens

PayVet facilite grandement la vie du propriétaire dont l’animal de compagnie doit être vu par le vétérinaire, car ce service avance 100% des factures à ses assurés. Il lui suffit d’utiliser cette application pour régler la clinique vétérinaire, mais aussi pour payer en 3 fois sans frais si son reste à charge dépasse 50€.

De son côté, la clinique vétérinaire a la garantie, grâce à l’interface personnalisée PayVet, de recevoir la totalité du montant de la facture sous 48h. Un service dont elle bénéficie sans avoir à souscrire à un quelconque abonnement ni engagement. Il n’y a même pas de logiciel à installer.

PayVet est ouvert et gratuit à toutes les cliniques de France. Ce service est en inclusion gratuitement dans toutes les formules SantéVet, et sera prochainement déployé sur Bulle Bleue et Jim&Joe.

Courant 2022, il sera accessible à tous les propriétaires de chiens et de chats même s’ils n’ont pas de contrat d’assurance santé animale SantéVet, Bulle Bleue ou Jim&Joe.

Play

Vetolib : une plateforme en ligne innovante pour les rendez-vous vétérinaires et la communication client

La 2e nouveauté CDA, c’est la plateforme en ligne Vetolib qui simplifie la prise de rendez-vous vétérinaires et la relation quotidienne entre les praticiens et les propriétaires d’animaux.

Créée en collaboration avec l’entreprise Trouve Un Véto, Vetolib propose un espace client personnalisé et un service de messagerie instantanée et de partage de fichiers (comptes rendus, photos…).

Cette solution met aussi à la disposition des cliniques vétérinaires une fiche personnalisable de ses services pour booster sa visibilité sur la Toile. De plus, Vetolib offre la possibilité de synchroniser son logiciel vétérinaire avec la plateforme. Ainsi, clients et vétérinaires restent en contact en permanence, même entre les visites.

A lire aussi : L’émouvant hommage du combattant MMA Conor McGregor à son chien qu’il vient de perdre

Play

Le tout sans abonnement, frais fixes ni engagement. Les seuls frais sont ceux correspondant aux SMS de confirmation et de rappel du rendez-vous aux clients (0,09€/SMS).