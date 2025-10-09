Sa chienne souffrant d’angoisse de la séparation, son père trouve un moyen original d’y remédier grâce à des balades à vélo (vidéo)

Certains toutous nouent un tel lien avec leurs maîtres, qu’ils n’envisagent pas de passer un seul instant sans eux. Malheureusement, les absences sont inévitables et l’animal connaît alors un épisode de peur irrationnelle appelée anxiété de séparation. Le Braque Allemand à poil court de Lucie est sujet à ce trouble du comportement. Heureusement pour lui, le papa de la jeune femme a trouvé une solution originale au problème : une balade à vélo. Mais pas n’importe comment non plus.

Le chien est le meilleur ami de l’Homme. Cet adage bien connu se vérifie facilement tant nos amis canidés sont dévoués à leurs maîtres. Ces derniers constituent alors le centre de leur monde, à tel point que lorsqu’ils s’absentent – même pour quelques minutes dans les cas les plus extrêmes – l’animal se retrouve complètement perdu. C’est ce que l’on appelle l’anxiété de séparation . Celle-ci peut alors se traduire par des troubles du comportement comme des aboiements ou des jappements excessifs, des destructions en tout genre ou encore un oubli des règles de propreté. Selon les études les chiffres varient, mais 5% à 21% des chiens seraient ainsi concernés.



© @lucierauschnabel / Instagram

Comme certains de ses comparses, le Braque Allemand à poil court de Lucie est sujet à l’anxiété de séparation. Pour autant, sa jeune maîtresse ne peut se résoudre à rester indéfiniment chez elle. Heureusement pour elle, son papa a eu une brillante idée. Grand adepte des courses cyclistes, il a l’habitude de parcourir des dizaines de kilomètres à chaque sortie. Il a donc pensé à prendre le toutou avec lui lors de ses balades à 2 roues . Mais pas n’importe comment. En effet, difficile pour le quadrupède de suivre une cadence d’une vingtaine de kilomètres par heure sur une longue distance. C’est pourquoi, le papa de Lucie a offert un sac à dos spécial à la boule de poils et reprise par DogTime.

A lire aussi : Formé pour accompagner une personne diabétique, ce petit Cocker est capable de détecter les crises plus de 30 minutes à l’avance (vidéo)

Ce drôle d’équipement permet, en effet, d’installer confortablement l’animal qui finit sur le dos du cycliste. Une position plutôt inhabituelle pour un chien, mais qui ne semble pas du tout gêner le Braque Allemand. Il est d’ailleurs possible d’en juger nous-même grâce à une vidéo que Lucie a postée sur son compte Instagram.