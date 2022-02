Royaume-Uni : la mystérieuse maladie affectant les chiens serait-elle une forme de coronavirus ?

La mystérieuse maladie qui touche de nombreux chiens au Royaume-Uni n'a toujours pas fini de faire parler d'elle. Des experts ont récemment mis en lumière une nouvelle explication : et s'il s'agissait d'une forme de coronavirus ?

De l'autre côté de la Manche, des centaines de chiens sont mystérieusement tombés malades. Les symptômes principaux ? De violents vomissements et diarrhées. Un nombre élevé d'incidents provient notamment du comté du Yorkshire.

D'après un article paru dans les colonnes de Daily Mail jeudi 3 février 2022, un Dogue Allemand aurait même succombé à une infection pulmonaire. Or, il s'était baladé sur une plage dans le Hampshire peu de temps avant.

Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains vétérinaires ont, par exemple, pointé du doigt la pollution de l'eau. Mais des chercheurs de l'Université de Liverpool ont posé une autre explication sur la table. Cette épidémie de gastro-entérite aiguë pourrait être causée par un type de coronavirus.

D'après ces experts, une épidémie similaire affectant les chiens à l'échelle nationale avait déjà été observée de janvier à mai 2020 au Royaume-Uni. Le coronavirus canin entérique (CCoV) avait été en cause – un variant qui n'est pas lié au SARS-CoV-2. Ce même scénario serait peut-être en train de se reproduire.

Pas de conclusion hâtive !

Toutefois, les chercheurs ont bien indiqué que cette corrélation n'était pas encore confirmée à 100 % en raison du manque de données.

En outre, il semblerait que la maladie ne soit pas forcément liée aux plages. En effet, le rapport a révélé que 79 % des chiens n'avaient pas foulé le sable avant de tomber malades. Une myriade de cas a été signalée à l'intérieur des terres, loin des côtes. Le dossier dévoile également que la majorité des patients paraissaient se rétablir au bout de 7 à 14 jours, bien que plus de 60 % d'entre eux aient eu besoin d'un traitement spécifique.

Bien sûr, les experts ont exhorté les propriétaires d'animaux à rester vigilants. « Bien que la cause soit inconnue, il est probable qu'elle soit infectieuse, a déclaré Bethaney Brant, coordinatrice du projet, il est donc logique que les propriétaires et les vétérinaires traitent les cas suspects avec précaution et limitent les contacts entre les chiens affectés et non affectés. »

Cette dernière a ensuite conclu : « Heureusement, les chiens affectés se rétablissent complètement avec des soins appropriés et il n'y a aucun risque connu pour les humains. En cas de suspicion, les propriétaires doivent contacter leur vétérinaire pour obtenir des conseils. »