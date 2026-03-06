Face aux risques méconnus en voiture, Tavo Pets lance une campagne pour protéger nos chiens et chats autant que nos enfants

En voiture, un animal non attaché peut être propulsé avec une force équivalente à 30 à 60 fois son poids lors d’un choc, et plus d’un propriétaire sur 2 reconnaît être distrait au volant par son compagnon non sécurisé. Face à ces chiffres alarmants, Tavo Pets — née de l’expertise de Nuna — lance une campagne internationale pour rappeler que sur la route, la sécurité des animaux compte et qu'elle conditionne aussi celle de toute la famille.

Des risques encore trop souvent sous-estimés

La sécurité des animaux de compagnie en voiture est un aspect extrêmement important de la possession responsable. Elle concerne aussi bien nos amis à fourrure eux-mêmes, qui sont exposés à toutes sortes de risques s'ils ne sont pas protégés, que les autres occupants du véhicule, y compris le conducteur. Pourtant, chez bon nombre de propriétaires, la connaissance de ce sujet reste limitée. Voilà pourquoi Tavo Pets , marque de protection pour animaux de compagnie, lance une campagne mondiale de sensibilisation à cette question.

Tavo Pets est née de Nuna, marque de référence en matière d'équipements de sécurité pour enfants. Sa création part du principe que nos animaux de compagnie méritent le même niveau de protection que les autres membres de nos familles.

Portant ce slogan « Imaginez l'Impact : Vers un futur plus sûr pour les animaux en voiture », la campagne de Tavo Pets vise à faire connaître les risques liés au non attachement des passagers canins et félins sur les trajets, tout en incitant à l'action pour les réduire.



Tavo Pets

Une étude mondiale tire la sonnette d'alarme

Une enquête réalisée par la marque en collaboration avec Statista, auprès de 5000 propriétaires d'animaux dans 10 pays, dresse un constat édifiant ; plus d'un répondant sur 2 a déclaré être distrait par son animal non attaché pendant la conduite.

Tavo Pets a réagi à cette situation en réunissant plusieurs experts internationaux (vétérinaire, comportementaliste canin, responsable de la sécurité routière, représentant de défense des animaux…) afin d'étudier de très près toutes les facettes de cette problématique et les solutions à adopter, notamment du côté des innovations technologiques de non-projection des animaux.

L'un des enseignements majeurs est que, en cas de collision, un animal non attaché devient un projectile dangereux pour lui-même comme pour les passagers, puisqu'il peut être propulsé avec une force 30 à 60 fois supérieure à son poids. En outre, il est susceptible de constituer une distraction pour le conducteur et donc aggraver le risque d'accident.



Tavo Pets

« La sécurité des animaux, c’est la sécurité de la famille »

« Avec Imaginez l'impact, nous voulons initier une conversation et mettre en lumière les réalités du voyage avec des animaux non attachés », explique Helen Johnson, directrice marketing chez Tavo Pets et Nuna.

« Chez Nuna, nous sommes experts en sécurité des sièges auto pour enfants, et avec Tavo, nous appliquons les mêmes standards de sécurité, poursuit-elle. Nous voulons que les propriétaires d’animaux disposent du même niveau d’information dont ils disposent déjà pour la protection des enfants en voiture. Pour cette campagne - il s’agit de reconnaître que la sécurité des animaux, c’est la sécurité de la famille. »



Tavo Pets

Menée sur les plateformes numériques et sociales, la campagne de sensibilisation propose du contenu pédagogique, des images de crash-tests et des commentaires d'experts.

A lire aussi : Après 3 abandons, ce Malinois révèle tout son potentiel auprès de la gendarmerie où il profite de sa nouvelle vie