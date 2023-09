Kristen a eu des chiens toute sa vie, mais elle n’avait jamais adopté d’animal porteur de handicaps avant Raina. Elle avait vu une photo de la chienne sur les réseaux sociaux, et n’avait pas pu résister à son doux visage. Sans même l’avoir rencontrée, elle a déposé une demande d’adoption, puis elle l’a ramenée chez elle quelques jours plus tard.

Raina y a rencontré ses frères et sœurs à fourrure, dont Millie, un Berger Allemand. Elle s’est rapidement habituée à sa nouvelle vie. Kristen, elle, n’a pas tardé à remarquer que sa chienne pouvait inspirer son entourage, et a décidé de partager sa vie sur les réseaux sociaux.

Une source d’inspiration

Kristen et Raina ont même lancé le programme Lending a Paw, une série de concerts dont le but est de collecter des fonds. « Je pense que les gens qui voient ces chiens en public sont plus enclins à tenter leur chance avec des chiens à besoins spécifiques, explique Kristen à Daily Paws. Plus les gens les rencontrent, plus ils sont prêts à adopter un chien un peu différent. »

Raina est une véritable source d’inspiration. Malgré son âge avancé (13 ans), la Berger Australien continue à faire de la randonnée et de la natation. Rien ne l’arrête ! « Raina ne laisse pas ses handicaps l'empêcher de vivre une vie de qualité, se réjouit sa maîtresse. C’est une fille si douce et si heureuse. »

« Tous ceux qui la rencontrent sont stupéfaits par sa débrouillardise, poursuit Kristen. Les gens la voient et se rendent compte que son handicap n'est pas si invalidant que cela, mais plutôt qu’il est synonyme de possibilités. »

« Raina a donné un sens à ma vie »

Raina n'a pas seulement inspiré les foules, elle a aussi inspiré sa maîtresse. Kristen a connu ses propres difficultés lorsqu'elle est tombée malade en 2015. Elle dit que Raina lui a donné une raison de se lever chaque jour et de continuer à avancer dans sa vie.

« Raina a vraiment donné un sens et un but à ma vie et c'est toujours le cas. Elle a toujours été là pour moi dans les bons et les moins bons moments. Plus souvent dans les bons moments que dans les mauvais ! » a-t-elle conclu.