Retrouvée paralysée dans la rue une Bouledogue Français retrouve partiellement sa mobilité grâce à des séances de physiothérapie (vidéo)

Retrouvée seule et paralysée dans les rues glaciales de Baltimore (États-Unis), Girty Mae, petite Bouledogue Français, a peu à peu retrouvé sa mobilité et sa joie grâce à une famille d’accueil dévouée. Aujourd’hui, malgré son handicap, elle est prête à faire fondre le cœur de sa future famille.

Girty Mae est une adorable petite Bouledogue Français dont l’histoire commence dans des circonstances bien difficiles. Plus tôt cette année, une personne bienveillante l’a trouvée seule dans les rues glaciales de Baltimore (États-Unis), incapable d’utiliser ses pattes arrière et visiblement terrifiée.

Un sauvetage inoubliable

La passante a rapidement recueilli Girty et l’a emmenée au refuge Baltimore Animal Rescue and Care Shelter (BARCS). Lorsque l’association Long Island Bulldog Rescue a appris son histoire, elle a immédiatement contacté Stacey Hearn, une experte en soins pour les chiens ayant des besoins spéciaux.

Celle-ci a généreusement accepté de devenir la famille d’accueil de la petite chienne et s’est aussitôt mise au travail pour l’aider à se sentir mieux.

Elle a pour cela mis en place des exercices de physiothérapie, des séances de luminothérapie et des traitements pour soulager l’inflammation.

Handicapée mais heureuse

Avec le temps et beaucoup de soins, Girty Mae a fini par gagner en mobilité. « Elle a réussi à se lever sur ses pattes arrière, et elle les a même fait glisser vers l'avant, donc j'espère vraiment que nous pourrons peut-être lui faire retrouver un peu de mobilité, même si elle est encore instable », a déclaré Stacey à The Dodo.

Son handicap la rend incontinente, et elle portera probablement des couches toute sa vie, mais pour sa mère d’accueil, cela ne diminue en rien sa personnalité attachante : « Ce n’est pas grave ! », assure-t-elle.

Aujourd’hui, Girty est assez souple pour jouer avec ses compagnons d’accueil, Clementine, Mac et Moo Moo, avant de s’effondrer joyeusement sur le tapis devant le poêle.

© Stacey Hearn

Avec un peu de chance, elle trouvera bientôt un foyer aimant où toutes ses mignonnes petites manies seront appréciées. « Elle est adorable ! », écrit Stacey sur Instagram. « Elle veut juste être là où nous sommes, adore les câlins et faire des bisous ! » Comment résister ?

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© Stacey Hearn

Le conseil de Woopets : comment adopter un chien handicapé de manière responsable ?

Adopter un chien en situation de handicap peut être une expérience profondément enrichissante, mais cela demande de bien se préparer. Voici les points clés à prendre en compte :

Se renseigner : parler avec le refuge ou l’association pour comprendre son handicap et son histoire.

Connaître ses besoins : matériel adapté (harnais, chariot…), aménagement de la maison, soins spécifiques (physiothérapie, traitements médicamenteux, contrôles vétérinaires fréquents...).

Préparer son environnement : sécuriser les espaces, installer des rampes ou des tapis antidérapants.

Être patient et attentif : laisser le temps au chien de s’adapter et renforcer sa confiance.

Offrir beaucoup d’amour et de stimulation : câlins, jeux adaptés et interactions régulières.

Adopter un chien handicapé, c’est s’engager à lui offrir sécurité, attention et affection. Avec de la patience et les bons aménagements, ces toutous peuvent mener une vie tout à fait heureuse et épanouie.