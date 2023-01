Retrouvée au milieu des décombres, une chienne traumatisée entame désormais un chemin vers une vie meilleure (vidéo)

Dans la ville de St Louis, dans l’état du Missouri, les habitants ont récemment été alertés par les aboiements d’un chien, rapporte The Dodo. Ils étaient en provenance d’un bâtiment abandonné, et avec la chute des températures, les riverains ont voulu trouver un moyen de mettre fin aux souffrances de cet animal en détresse.

Ils ont alors contacté Donna Lochmann, bénévole chez Stray Rescue of St Louis, pour sortir la chienne de ce pétrin. La bonne samaritaine se rendra plusieurs fois sur les lieux, et essuiera plusieurs échecs en essayant de repartir avec l’animal, mais à l’issue de quelques tentatives, elle réussira enfin à venir à bout de sa mission.

« Elle tremblait si fort »

Lors d’une journée froide de décembre, Donna et ses acolytes ont rencontré une chienne terrifiée, « couchée dans les décombres » et qui « tremblait très fort ». Une scène absolument « déchirante » aux yeux des bénévoles. « Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas vu de chien aussi apeuré » se remémore Donna.

Il fallait la sortir de là de toute urgence. Ce quotidien n’était plus vivable pour cette pauvre chienne. À l’aide d’une grande cage en plastique, la quadrupède a quitté les lieux et rejoint le refuge de Stray Rescue of St Louis, où elle a subi un examen de santé encourageant.

A lire aussi : Sans nouvelles de leur Golden Retriever depuis 3 mois, ils retrouvent l'espoir juste avant Noël

Renommée Habanero, la chienne de 7 ans a su peu à peu se libérer de ses craintes et apprendre à faire confiance à son nouvel entourage. Donna est soulagée qu’elle se porte mieux, et espère qu’elle trouvera un foyer d’accueil le plus tôt possible, pour écrire le prochain chapitre de son histoire. « Tout ce qui compte, c’est qu’elle ne tremble plus. »