Retrouvé près d'une benne avec des cailloux dans l'estomac ce chiot avec de multiples fractures est opéré avec succès

En une semaine, le sort de Treasure a déjà pris un tournant encourageant. Sa première opération s'est déroulée avec succès et le chiot entame désormais une longue convalescence. Si son pronostic s'améliore, une enquête est toujours en cours pour retrouver la personne qui l'a grièvement blessé et abandonné.

Une semaine après son sauvetage, ce chiot découvert blessé et affamé parmi les détritus a subi sa première intervention chirurgicale qui a été couronnée de succès. Treasure est désormais pleinement engagé sur la voie de la guérison et d'un nouveau départ. Le chemin sera long et difficile, mais il est entouré de personnes bienveillantes et déterminées à l'aider à surmonter ses traumatismes.

Fractures, cailloux dans l'estomac et fièvre

Le 14 juillet 2026, le jeune canidé au pelage noir avait été retrouvé près d'une benne à ordures à Henderson, dans le Nevada (Etats-Unis). Treasure était clairement victime d'un abandon, car il n'aurait pas pu accéder à ce lieu par ses propres moyens, encore moins avec 2 pattes cassées. Il souffrait également d'une fracture à la mâchoire.



8 News Now — Las Vegas / YouTube

« Il n'avait absolument aucun moyen de se retrouver à cet endroit autrement qu'en y ayant été abandonné », explique Amy Clatterbuck, directrice des opérations chez l'association Hearts Alive Village, à 8 News Now Las Vegas qui rapporte ce récit dans un reportage partagé sur YouTube.

L'examen réalisé dans la foulée de sa découverte avait révélé la présence de cailloux dans son estomac. En outre, le chiot avait une forte fièvre.

Il avait d'abord fallu contrôler cette dernière, puis s'assurer qu'il s'alimentait correctement avant de prévoir une première opération pour soigner ses pattes.

Une première intervention réussie

L'intervention chirurgicale a finalement eu lieu le mardi 21 juillet. Elle s'est déroulée sans accroc. L'équipe de Hearts Alive Village lui a rendu visite à la clinique vétérinaire locale Valley Ranch Animal Hospital. Voici la vidéo, postée sur Facebook :

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En légende de cette publication à la fois rassurante et émouvante, l'association a indiqué que les cailloux présents dans son tube digestif étaient désormais en train de se déplacer. Les bénévoles ont donc bon espoir que ces corps étrangers finissent pas être évacués par voie naturelle, via les selles.

« Notre petit compagnon est un battant. Il est si gentil et aimant, malgré tout le traumatisme horrible qu'il a subi », peut-on également y lire.

« Chaque jour, nous sommes témoins d'abandons et de maltraitance envers les animaux »

Treasure se remet doucement de l'opération en attendant la ou les prochaines. Des soins qui ont un coût élevé, estimé entre 7 000 et 13 000 dollars (6 100 à 11 400 euros environ). D'où le lancement d'une cagnotte solidaire en ligne.



8 News Now — Las Vegas / YouTube

La police n'a pu identifier aucun suspect pour le moment. Amy Clatterbuck espère que d'éventuelles images de vidéosurveillance prélevées dans le secteur contribueront à faire avancer l'enquête et à identifier le ou les responsables de cet acte abject.

Amy Clatterbuck en est d'autant plus scandalisée que des faits similaires sont observés de plus en plus fréquemment. « Chaque jour, nous sommes témoins d'abandons et de maltraitance envers les animaux. C'est incessant. Et pendant l'été, le phénomène s'aggrave encore », dénonce-t-elle.