Retrouvé attaché à un arbre, ce chien pesait la moitié de son poids réglementaire lors de son sauvetage

L’organisation venue à la rencontre de Rudi, ce Lurcher abandonné, a été choquée de voir un chien si maigre. Sociable, ce chien a été attaché à un arbre, et il a trouvé des bénévoles sur son chemin. Ce chien courageux doit désormais se reconstruire.

La présence de Rudi à proximité d’un terrain de golf de Newport (Pays de Galles) a été signalée par un passant. C’est ensuite l’association All Creatures Great and Small qui a pris le relais, permettant au chien de reprendre son souffle, dans un environnement protecteur et chaleureux.

11 kilogrammes au lieu des 25 règlementaires

De race Lurcher, le chien aurait dû avoir un poids d’environ 25 kilogrammes. Au moment de son sauvetage, il n’en pesait que 11, ce qui donne une idée de la gravité de sa situation. En sous-nutrition depuis un long moment, l’animal était fortement affaibli.

Greyhound Friends UK

Un plan d’alimentation particulier

Face à un chien dans un tel état, rappelait la BBC, il faut s’adapter et proposer une alimentation progressive. Le directeur de la structure expliquait : « Si un chien affamé pendant une longue période reçoit un gros repas, il le gobe et son système ne peut pas le prendre ». Il a donc fallu agir avec précaution en nourrissant Rudi « peu et souvent ».

L’animal pouvait à peine tenir debout, tellement il était « émacié et déshydraté ».

Greyhound Friends UK

Un passé certain en famille

L’attitude de Rudi a laissé penser à l’équipe qu’il avait connu une vie en famille. Qualifié de « garçon doux et amical », il a montré qu’il pouvait « s’entendre avec tout le monde ».

Certains signes ne trompent pas, le chien semblait par exemple connaître le harnais et a témoigné de l’entrain face aux propositions de promenade.

Les bénévoles ignorent encore ce qu’il s’est réellement passé pour lui.

A lire aussi : Dans l’attente de trouver une famille pour la vie, ce chiot de 3 mois se réconforte avec une peluche géante (vidéo)

Rudi va mieux

« Son niveau d’énergie est définitivement en hausse » documentait l’équipe. Les dernières analyses de Rudi sont rassurantes. L’équipe ajoutait : « Il augmente lentement son niveau d’hydratation, il est beaucoup plus heureux ».

Les bénévoles espèrent le meilleur pour le Lurcher retrouvé souffrant et redonnaient à l’occasion quelques conseils et bonnes pratiques en cas de rencontre d’un chien errant. En première instance, l’urgence est d’emmener le chien chez le vétérinaire pour l’ausculter. Ensuite, le mieux est de prendre contact avec une association locale, souvent bien placée pour accueillir les chiens dans le besoin, ou pour guider une prise en charge.