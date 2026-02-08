Retrouvé affamé dans la rue, ce Berger Australien a été sauvé in extremis par 2 sœurs qui ont découvert la triste vérité sur son abandon

Seul, amaigri et livré à lui-même, Tobias, un jeune Berger Australien, errait dans les rues du Texas sans que personne ne parvienne à l’approcher. Il aura fallu la détermination de 2 sauveteuses d’animaux passionnées pour mettre fin à son errance et lever le voile sur une histoire bouleversante.

Passionnée par les animaux et le sauvetage de boules de poils en détresse, Chloé Palousek n’a pas hésité une seconde lorsqu’elle a vu circuler en ligne la photo d’un Berger Australien errant. Avec sa sœur, elle est tout de suite partie à sa recherche dans la ville de Killeen (Texas, États-Unis) pour lui venir en aide.

« En 3 minutes, il était sain et sauf »

Une fois retrouvé, le toutou affamé, que personne n'avait réussi à approcher suffisamment jusqu’ici, s’est facilement laissé amadouer par une petite gourmandise.

« Nous l'avons suivi pendant environ 5 minutes avant de tendre un piège », a expliqué Chloé à Newsweek. « Nous l'avons appâté avec des saucisses de Vienne, et en 3 minutes, il était sain et sauf à l'intérieur. »

Posts from the australianshepherd

community on Reddit

Les 2 sœurs ne savaient pas encore si la boule de poils avait été abandonnée ou si elle s’était échappée. Elles sont, dans tous les cas, immédiatement tombées sous le charme de ce beau garçon.

Après l’avoir nourri et couvert de câlins, Chloé a scanné la puce électronique du toutou avant de transmettre les coordonnées à une personne capable de contacter les propriétaires. Ce qu’elle a appris alors lui a littéralement brisé le cœur.

© TAGG Rescue / Facebook

Un rebondissement choquant

Le maître de ce gentil chien nommé Tobias était en mission en Pologne jusqu'en mai. « Le propriétaire a également indiqué que Tobias avait été confié à une famille rencontrée au hasard sur le parking d'un Walmart », a déclaré Chloé, encore sous le choc.

© TAGG Rescue / Facebook

Tout porte à croire que la famille à qui Tobias avait été confié l’a finalement abandonné, ce qui expliquerait pourquoi le chien a été aperçu errant seul dans le quartier.

Selon Chloé, cet abandon ne fait que confirmer le manque de soins et de nourriture dont il a souffert : en le lavant, elle raconte avoir senti chacun de ses os sous ses doigts...

© TAGG Rescue / Facebook

A lire aussi : Après avoir assisté à la naissance de 2 adorables chevreaux pendant la nuit, cette Chienne de montagne des Pyrénées dévoile toute sa tendresse (vidéo)

En partageant récemment l’histoire de Tobias sur Reddit pour l’aider à trouver un foyer aimant, la jeune femme a déclenché une jolie vague de soutien.

Actuellement pris en charge par l’association TAGG Rescue, ce toutou décrit comme adorable et affectueux vit pour le moment dans une famille d’accueil et n’a qu’un seul souhait : trouver enfin une famille qui prendra soin de lui et qui l’aimera pour toujours. Le gentil Berger Australien a déjà reçu quelques demandes d’adoption parmi lesquelles se cache peut-être son futur foyer… Nous croisons les doigts pour toi, Tobias !