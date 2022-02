Retour sur le Puppy Bowl 2022 : le Super Bowl des chiots issus de refuges, réunis pour un faux match de football américain puis proposés à l'adoption

Quelques heures avant le Super Bowl, la version canine du match de football américain tant attendu a été très suivie, elle aussi. Rassemblant une centaine de chiens issus de refuges, il permet à ces derniers de trouver des familles plus facilement.

Le Puppy Bowl est devenu une tradition depuis son lancement en 2005. L’édition 2022, qui a précédé le 56e Super Bowl , a tenu toutes ses promesses, comme le rapportait le New York Post, dimanche 13 février.

La finale du championnat professionnel de football américain (NFL) est l’évènement sportif télévisé le plus suivi aux Etats-Unis, et l’un des plus regardés dans le monde. Le même jour, un autre rendez-vous très important est attendu des amoureux des chiens. L’émission Puppy Bowl est diffusée peu avant le Super Bowl sur Animal Planet et Discovery+.

Ici, ce ne sont pas des humains qui jouent, mais des chiens provenant de refuges. Le but, pour les joueurs à 4 pattes, est de porter un jouet sur la zone d’en-but autant de fois que possible, et plus que l’équipe adverse. Mais le match n’est qu’un prétexte ; il s’agit surtout de profiter de l’engouement autour du Super Bowl et de l’énorme audience télévisuelle enregistrée ce jour-là, pour donner de la visibilité aux canidés et augmenter leurs chances de trouver une famille aimante.

100% d’adoption

Une démarche qui fonctionne à merveille, puisque la totalité des chiens qui y participent finissent par être adoptés. De plus, les refuges dont ils sont issus voient leur taux d’adoption augmenter considérablement après la diffusion de l’émission.

Revenons-en au Puppy Bowl d’hier, qui a vu la victoire finale de l’équipe Fluff, portée un Chihuahua appelé Birch et qui a signé 2 touchdowns. En fait, Birch n’avait pas attendu cet évènement pour trouver un foyer, puisqu’il avait déjà été adopté en novembre dernier. Il avait ainsi rejoint une famille comprenant un autre chien, 5 enfants, 2 cochons d’Inde et une grenouille. Auparavant, il vivait au refuge Ninna’s Road to Rescue à Benton, en Louisiane.



Bright Road Productions / New York Post

En face, l’équipe Ruff n’a pas démérité, mais n’a pas pu remporter le très convoité trophée Lombarky malgré un Ellington des grands jours ; ce croisé Husky Sibérien / Chow Chow avait réussi un touchdown de grande classe, mais c’était sans compter celui de Chorizo, croisé Teckel / American Staffordshire Terrier, qui a permis aux Fluff de reprendre l’avantage.

Moby le Bouledogue Français, Lulu le croisé Shih Tzu / Spitz Nain et Bimini le croisé Beagle / Bouvier Australien figurent également parmi les chiens ayant marqué lors de ce match. On a aussi relevé la belle prestation de Kirby, Labrador Retriever qui suit un entraînement pour devenir chien d’assistance pour les anciens militaires et secouristes victimes de traumatismes. Tout comme celle de Benny, un Caniche ne pouvant utiliser ses pattes avant à cause d’une malformation, et se déplaçant en chariot.



Bright Road Productions / New York Post

Au Puppy Bowl, tous les chiens sont vainqueurs

Dan Schachner, qui arbitre le Puppy Bowl depuis 11 années, explique que ces animaux ne sont ni entrainés, ni mis en scène. « Ce sont des chiens dans leur forme la plus pure », dit-il à ce propos. Ils s’amusent sur le terrain et sont tous assurés d’être adoptés par la suite.

Cette année, ils ont été plus de 100 à y avoir pris part, en provenance de 63 refuges basés dans 33 Etats différents.

Les « entraîneurs » des 2 équipes ont lancé les débats avec un message spécial. Il s’agit du rappeur Snoop Dogg et l’animatrice Martha Stewart. Jill Biden, la première dame des Etats-Unis, est également intervenue en introduction de l’évènement.

Si le score final est de 73 à 69 pour l’équipe Fluff, tout le monde a été gagnant en fin de compte.

Bright Road Productions / New York Post