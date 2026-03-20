Retour sur le Paris Animal Show 2026 où le bien-être animal passe par des innovations éthiques et de qualité humaine

La 30 e édition du Paris Animal Show , le salon incontournable des animaux de compagnie où la vente est interdite, s’est achevée le 15 mars. Woopets, partenaire de l’événement, s’est rendu sur place pour découvrir les dernières innovations qui changent la vie de nos petits compagnons fidèles. Plusieurs marques dédiées au bien-être des chats et des chiens, comme Inaba Foods, ont conquis notre rédaction. Rétrospective d’un week-end pet-friendly, riche en découvertes…

Cette nouvelle édition a été couronnée de succès ! Comme les années précédentes, Paris Animal Show a rassemblé des milliers de visiteurs passionnés par le monde des animaux, dont certains sont venus en compagnie de leur chien. Plusieurs activités dog-friendly (agility, flyball...), ainsi que des séances de massage canin et de toilettage animées par des professionnels, ont été proposés tout au long du week-end pour renforcer le lien entre les adoptants et leur fidèle compagnon.

De nouveau, l'accent a également été mis sur l'adoption responsable via l'Adoption Center, qui a permis aux associations et aux familles de se rencontrer facilement. Outre toutes ces expériences enrichissantes, notre équipe a eu le plaisir de découvrir des marques responsables et innovantes ayant à cœur de préserver le bien-être de nos chères boules de poils.

© Woopets

Inaba Foods, la révolution de la friandise pour chat et chien

Chez Woopets, nous connaissons l’importance des friandises pour nos fidèles compagnons, en particulier dans le cadre de l’éducation positive. Ces petites douceurs représentent des alliées de taille pour renforcer les apprentissages de nos chats ou de nos chiens, mais aussi pour leur faire plaisir et consolider notre relation.

Au Paris Animal Show, Inaba Foods a présenté ses friandises liquides, les Churu, qui ravissent les papilles délicates de nos amis les animaux. Ces purées en tube, qui se donnent à la main, créent un véritable moment de complicité et renforcent considérablement le lien adoptant/animal.

Consciente que les animaux de compagnie sont des membres importants de la famille, la marque japonaise formule des recettes à la fois saines et savoureuses. Les friandises proposées aux chats et aux chiens sont :

peu caloriques ;

sans céréales ;

riches en eau ;

monoprotéiques (pas de sous-produits d’animaux) ;

dénuées de conservateurs et de colorants artificiels.

Les viandes intégrées dans les formules « viennent de poulets élevés en ferme dans un environnement étroitement contrôlé ». Quant au thon, il est pêché « en haute mer de manière durable, selon des méthodes certifiées "sans risques pour les dauphins" », indique la marque sur son site.

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« Au niveau analytique, nous sommes très bons, avec seulement 0,5 % de matières grasses [contre 4 à 5 % chez les concurrents], précise Alexandre Mareau, Key Account Manager Inaba, au micro de Woopets, le fait de n'utiliser que du thon pêché selon la méthode traditionnelle de l'Ekijime, couplée à une surgélation rapide, nous permet de conserver un produit très appétent ».

En plus de ses Churu traditionnels, Inaba Foods lance une nouvelle gamme « Luxury » aux goûts raffinés, susceptibles de satisfaire les palais les plus difficiles : poulet et bœuf wagyu, thon et homard, thon et crevettes royales, thon et sole… De quoi régaler nos boules de poils préférées !

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D’autres marques tendance, qui valent le détour

Très diversifié, le salon Paris Animal Show a également permis à notre équipe de découvrir la collection capsule Maisons du Monde x Choupette, la célèbre chatte du styliste allemand Karl Lagerfeld. Les accessoires en édition limitée (paniers, gamelle, boîte à croquettes…) alliant style et confort s’intègrent harmonieusement à chaque intérieur. Notre constat ? Le mobilier pour animaux devient un vrai meuble de décoration !

Une autre marque, Every Dog Knows, réinvente quant à elle le toilettage canin. Elle développe des soins cosmétiques doux et vegan pour nos amis les chiens. Pelage brillant, peau saine et bonheur au quotidien sont au rendez-vous ! D'ailleurs, Every Dog Knows a été élue « Meilleure Nouveauté du Paris Animal Show 2026 » par le grand public pour son shampoing en feuille ultra-pratique, unique sur le marché.

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Pour finir ce tour d’horizon passionnant, nous avons braqué notre loupe sur Yomy, un distributeur intelligent de pâtée et de croquettes pour chat. Ce que nous aimons particulièrement ? Son système d’étanchéité breveté qui préserve la fraîcheur des aliments humides, et sa précision au niveau du fractionnement des micro-repas afin de respecter le rythme biologique de nos compagnons aux pattes de velours.

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Une édition 2026 riche en innovations qui prouve que le bien-être animal a de beaux jours devant lui. Nous avons déjà hâte de découvrir ce que nous réserve l'année prochaine !