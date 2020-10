Retiré à ses propriétaires qui le gardaient enfermé dans une boîte, ce chien redécouvre les joies de la liberté dès sa première course !

© RSPCA

Dès qu’il a été détaché dans le jardin du refuge, Ty le chien s’est mis à courir et à sauter dans tous les sens. Une liberté dont il était privé depuis pas mal de temps.

Pour Ty, un chien de 7 ans, tout se passait plutôt bien au sein de son ancienne famille. Les choses ont pris une autre tournure, bien plus triste, lorsqu’il s’est mis à détruire toutes sortes d’objets à la maison. Plutôt que de voir un spécialiste et d’essayer de corriger ce trouble comportemental, ses propriétaires ont préféré l’enfermer.

L’animal était, en effet, gardé dans sa cage jour et nuit, comme le rapporte The Dodo. Ses maîtres ont fini par prendre la décision de se séparer de lui. Ils ont contacté la RSPCA locale, et Cara Gibbon, membre de l’association britannique, est allée le chercher.

Lorsqu’elle l’a amené au refuge de la RSPCA, situé à Coventry dans le Centre de l’Angleterre, elle l’a d’abord laissé se dégourdir les pattes dans le jardin clôturé de l’établissement. Dès qu’elle l’a détaché, le quadrupède s’en est donné à cœur joie. Il était clair qu’il était heureux de pouvoir enfin courir et jouer librement.

« C’était adorable de le voir profiter de la liberté et de l’air frais », raconte Cara Gibbon. Ty a enchaîné les sprints sur l’herbe, s’est roulé sur les tas de feuilles et s’est amusé avec les jouets comme il ne l’avait probablement jamais fait de sa vie.

Les bénévoles ont pris soin de lui et travaillé à réajuster son comportement, avant de se mettre à la recherche d’une nouvelle famille aimante.