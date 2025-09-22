Rescapés d'élevages intensifs et de la négligence, 27 chiens prennent leur envol vers une vie meilleure
Ils ont connu le pire, ils s'apprêtent à découvrir le meilleur. 27 chiens rescapés d’élevages intensifs viennent d’arriver dans le Massachusetts dans l’espoir de tourner la page après un passé douloureux. Grâce à la mobilisation de plusieurs associations de protection animale, ces boules de poils aux histoires poignantes s’apprêtent à commencer une nouvelle vie, empreinte de soin, de patience et d’amour.
Un avion transportant 27 chiens a atterri à l’aérodrome Hanscom Field, au nord-ouest de Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis), le samedi 20 septembre. Ces canidés avaient tous été sauvés d’usines à chiots où ils étaient négligés, voire maltraités, rapportait Mass Live. Ils s’apprêtent à présent à prendre un nouveau départ.
Les chiens en question doivent encore recevoir soins et attention pour surmonter leurs traumatismes, apprendre les bases de la vie à la maison et faire confiance aux humains avant d’être proposés à l’adoption.
Âgés de 4 mois à 7 ans, ils appartiennent à des races diverses, allant du Husky Sibérien au Teckel, en passant par le Caniche.
Leur sauvetage a été réalisé par la MSPCA-Angell (Boston, Massachusetts), en partenariat avec le National Mill Dog Rescue (Peyton, Colorado). Le vol a été organisé par la BISSELL Pet Foundation.
Les rescapés proviennent de structures où les chiennes étaient forcées à se reproduire souvent et les chiots généralement séparés d’elles trop tôt pour faire un maximum de profit le plus rapidement possible, au détriment de leur bien-être et de leur santé.
Ils ont été placés au Northeast Animal Shelter, à Salem, pour une période d’isolement de 48 heures. Ils seront ensuite transférés à d’autres refuges, notamment en Nouvelle-Angleterre ( Connecticut, Massachusetts, Vermont, Delaware…) et en Pennsylvanie pour poursuivre leur réhabilitation.
“Ils bénéficieront des meilleurs soins possibles”
“Nous ne saurons exactement quand les chiens pourront être proposés à l’adoption que lorsqu’ils seront sous notre garde et que nous aurons le temps d’évaluer leur état”, explique Jamie Garabedian, responsable au sein de la division de protection animale chez MSPCA-Angell.
“Chaque chien est unique, poursuit-il. Il peut donc avoir des besoins comportementaux et médicaux différents, ce qui signifie qu'ils seront disponibles à des moments différents. Toutefois, quels que soient ces besoins, ils bénéficieront des meilleurs soins possibles chez nous avant que nous leur trouvions le foyer idéal.”
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
