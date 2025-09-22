Rescapés d'élevages intensifs et de la négligence, 27 chiens prennent leur envol vers une vie meilleure

Ils ont connu le pire, ils s'apprêtent à découvrir le meilleur. 27 chiens rescapés d’élevages intensifs viennent d’arriver dans le Massachusetts dans l’espoir de tourner la page après un passé douloureux. Grâce à la mobilisation de plusieurs associations de protection animale, ces boules de poils aux histoires poignantes s’apprêtent à commencer une nouvelle vie, empreinte de soin, de patience et d’amour.

Un avion transportant 27 chiens a atterri à l’aérodrome Hanscom Field, au nord-ouest de Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis), le samedi 20 septembre. Ces canidés avaient tous été sauvés d’usines à chiots où ils étaient négligés, voire maltraités, rapportait Mass Live . Ils s’apprêtent à présent à prendre un nouveau départ.

Les chiens en question doivent encore recevoir soins et attention pour surmonter leurs traumatismes, apprendre les bases de la vie à la maison et faire confiance aux humains avant d’être proposés à l’adoption.

Âgés de 4 mois à 7 ans, ils appartiennent à des races diverses, allant du Husky Sibérien au Teckel, en passant par le Caniche.

Leur sauvetage a été réalisé par la MSPCA-Angell (Boston, Massachusetts), en partenariat avec le National Mill Dog Rescue (Peyton, Colorado). Le vol a été organisé par la BISSELL Pet Foundation.

Les rescapés proviennent de structures où les chiennes étaient forcées à se reproduire souvent et les chiots généralement séparés d’elles trop tôt pour faire un maximum de profit le plus rapidement possible, au détriment de leur bien-être et de leur santé.

Ils ont été placés au Northeast Animal Shelter, à Salem, pour une période d’isolement de 48 heures. Ils seront ensuite transférés à d’autres refuges, notamment en Nouvelle-Angleterre ( Connecticut, Massachusetts, Vermont, Delaware…) et en Pennsylvanie pour poursuivre leur réhabilitation.

“Ils bénéficieront des meilleurs soins possibles”

“Nous ne saurons exactement quand les chiens pourront être proposés à l’adoption que lorsqu’ils seront sous notre garde et que nous aurons le temps d’évaluer leur état”, explique Jamie Garabedian, responsable au sein de la division de protection animale chez MSPCA-Angell.

“Chaque chien est unique, poursuit-il. Il peut donc avoir des besoins comportementaux et médicaux différents, ce qui signifie qu'ils seront disponibles à des moments différents. Toutefois, quels que soient ces besoins, ils bénéficieront des meilleurs soins possibles chez nous avant que nous leur trouvions le foyer idéal.”