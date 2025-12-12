Repérée par hasard par des navigateurs, cette chienne coincée sur une minuscule dalle au-dessus d'une rivière trouve sa nouvelle famille parmi ses sauveurs

Le nom de River symbolise son histoire. La pauvre a été découverte coincée sur une minuscule dalle au-dessus d'une rivière. Elle attendait de l'aide depuis plusieurs jours déjà, mais personne ne la voyait. Puis, l’équipage d’un bateau, là pour une tout autre mission, l'a finalement repérée et son sauvetage a été organisé.

Holiday Boat Charters, une entreprise fluviale, met ses bateaux à disposition pour certains professionnels. Bill Bratton, l’un des capitaines, était à bord de l’un d’eux et comptait amener avec lui une équipe de pompiers pour la former sur les questions de sécurité. Cette journée de prévention a toutefois basculé dans une mission de sauvetage lorsque l’équipage a repéré un chien en détresse sur la rivière.

« Hé, il y a un chien », se rappelle avoir entendu Bill quand l’un des passagers a vu l’animal. Le bateau n’était parti que depuis quelques minutes quand l’incident a eu lieu. Les pompiers et lui-même ont alors mis leur journée sécurité nautique de côté pour sauver l’animal.

Il avait cessé de se battre

Au départ, Bill a pensé qu’il s’agissait d’un chiot. En réalité, c’était un chien très maigre, parce qu’il était coincé là depuis au moins 3 jours et qu’il n’avait pas pu manger à sa faim ni boire. Sans se poser de questions, Bill s’est jeté à l’eau. Il a crié « homme à la mer », ce qui est le signal pour se préparer à récupérer une personne et la remonter convenablement à bord.

Les matelots se sont organisés et ont récupéré Bill, ainsi que son petit protégé, sur le bateau. Le pauvre animal tremblait et était apeuré, mais il a trouvé du réconfort dans les bras chaleureux de son sauveteur. Ce dernier a découvert qu’il s’agissait d’une femelle et l’a baptisée River, selon l’endroit où elle a été sauvée.

Fox 8 News / Facebook

La rescapée a été examinée par un vétérinaire, qui a déclaré qu’elle ne s’était presque pas alimentée et hydratée depuis plusieurs jours. Heureusement, son pronostic vital n’était pas engagé et il n’y avait pas de souci à se faire quant à ses chances de bien récupérer.

D’ailleurs, la chienne n’avait pas non plus à s’inquiéter de trouver un lit pour le soir, car Bill a décidé de l’adopter. Son destin tragique a tourné et aujourd’hui, la boule de poils ne manque de rien.