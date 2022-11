Rendre honneur aux chiens, nos héros qui n'ont ni masque ni cape

Le chien n’est pas le meilleur ami de l’Homme pour rien. Il l’est à bien des égards, et mérite tous les hommages pour ce qu’il apporte au quotidien. Rappel de ce qui fait des chiens de véritables héros…

Partout dans le monde, le chien a su se rendre indispensable à l’humain et lui vient quotidiennement en aide. Il sauve des vies, en transforme et embellit d’autres, sans rien demander en retour que de l’affection. Agria Assurance pour Animaux a voulu rendre hommage à ces héros à 4 pattes en rappelant 5 raisons parmi celles qui en font des créatures d’exception.

1. Les chiens, des êtres dotés d’un courage sans faille

Le courage et la bravoure des chiens sont sans pareil. On a pu le vérifier à maintes reprises, notamment aux heures les plus sombres de l’histoire de l’humanité, lors des 2 guerres mondiales en l’occurrence. Bon nombre de canidés se sont illustrés sur les différents fronts en sauvant des soldats, au péril de leur propre vie.

C’est pour les récompenser et leur rendre honneur que la médaille Dickin a été créée en 1943. Cette distinction militaire porte le nom de Maria Dickin, fondatrice en 1917 de l’association vétérinaire britannique PDSA. Diesel, femelle Berger Belge Malinois du RAID ayant perdu la vie lors de l’opération anti-terroriste de 2015 à Saint-Denis, fait partie des récipiendaires les plus célèbres de cette décoration.

2. Des confidents qui ne nous jugent pas et sont pleins d’empathie

Les chiens sont nos meilleurs confidents. Ils sont là pour nous épauler et nous écouter quand nous ne sommes pas dans un bon jour. Ils sont aussi d’une aide considérable quand on a des difficultés à s’exprimer et qu’on est en proie au stress dans certaines situations délicates, comme c’est le cas pour les victimes devant témoigner. A fortiori quand ces dernières sont des enfants.

Les chiens d’assistance judiciaire sont, en effet, spécifiquement formés pour accompagner et rassurer les personnes ayant subi des traumatismes et devant en parler aux enquêteurs et aux magistrats.

3. De véritables anges gardiens

Par leur vigilance, leur flair exceptionnel et leur loyauté, nos amis à 4 pattes excellent lorsqu’il s’agit de veiller à notre sécurité. Chiens policiers ou secouristes, ils détectent des armes, des stupéfiants, des explosifs, combattent le crime, retrouvent des personnes disparues ou ensevelies, sauvent des gens de la noyade…

Ils brillent aussi dans d’autres domaines tels que la détection de fuites de gaz ou d’eau, comme les 4 canidés formés à le faire sur des réseaux situés dans les Pyrénées-Orientales. Lors d’un test de grande envergure, ce quatuor a réussi à signaler plus de 400 fuites.

4. Les alliés de notre santé

Les performances impressionnantes de leur odorat font que les chiens sont capables de se rendre compte de choses que nous, humains, ne pouvons déceler que bien longtemps après et en mettant en œuvre des moyens considérables. C’est ce que l’on observe notamment dans le domaine de la santé.

Spécialement formés, ces animaux peuvent, en effet, détecter des maladies bien avant l’apparition de signes cliniques. Des cancers au covid-19, en passant par les crises d’épilepsie et le diabète, ces héros lancent l’alerte à un stade précoce, ce qui permet d’augmenter les chances de guérison et de sauver de précieuses vies.

5. Un soutien sans faille pour les personnes en difficulté

Qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’un trouble mental ou de difficultés d’ordre affectif ou social, les chiens d’assistance et de thérapie sont d’un secours inestimable pour les personnes qui en souffrent.

Sélectionnés pour leurs aptitudes naturelles exceptionnelles et formés pendant des mois, ils changent totalement la vie de ces gens et de leurs familles, tout en leur apportant de la joie au quotidien.

