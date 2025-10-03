Recueilli à 14 ans, ce vieux Berger Allemand trouve un bonheur inattendu auprès d’une chatte handicapée (vidéo)

Entre un vieux chien et une chatte au passé difficile, la tendresse et la complicité brisent les clichés sur les relations entre canidés et félins. Cette belle histoire redonne foi en la solidarité entre nos compagnons à 4 pattes.

La maison de Lana, alias “@lanamsnfnp” sur TikTok, pourrait presque faire penser à un refuge, mais sans boxes ni cages. Tous ses protégés à fourrure se promènent librement à travers les pièces de ce véritable havre de paix. Ils sont tout simplement des membres à part entière de sa famille, et elle les traite comme tels.

Depuis peu, la maisonnée compte un chien sénior dont la vie n’avait pas été pas facile jusque-là. Il s’agit d’un Berger Allemand de 14 ans qui répond au nom de Mojo.

Dès son arrivée au sein de ce foyer joyeux et chaleureux, il s’est entendu avec tous les animaux, mais un lien particulier s’est tissé entre lui et l’un des chats. Ruby, féline au pelage tigré, s’est tout de suite attachée à lui, et tous 2 sont devenus d’inséparables amis.

Le quotidien de la chatte n’était pas simple non plus avant son sauvetage et son adoption par Lana. Errante et atteinte d’un handicap, elle devait constamment lutter pour sa survie dans les rues.

Aujourd’hui, elle coule des jours heureux auprès de Lana, ses compagnons à 4 pattes et surtout Mojo.

A ses côtés, le vieux Berger Allemand trouve un réconfort inestimable. Lui qui est traité contre la dirofilariose (la maladie des vers du cœur) et doit supporter les contraintes liées à son âge a désormais le moral au plus haut, en grande partie grâce à elle.

Ils passent énormément de temps à jouer ensemble, mais aussi à s’échanger les manifestations d’affection. C’est ce que l’on peut voir dans la courte vidéo ci-dessous, partagée sur TikTok le 12 septembre 2025 et relayée par Parade Pets :

L’heureux successeur de Lobo

La complicité et la tendresse qui les unissent font chaud au cœur. Elles tordent ainsi le coup à cette idée reçue selon laquelle les chiens et les chats ne peuvent s’entendre.

Mojo n’est pas le premier Berger Allemand à avoir vu sa vie transformée par Lana. L’un de ses prédécesseurs était Lobo (photos ci-dessous), qui avait vécu 4 ans dans cette maison avant de rejoindre paisiblement le paradis des chiens. Il avait été sauvé d’un maître maltraitant, qui le gardait constamment enchaîné, et ce, pendant 8 longues années.

A lire aussi : Dévouée et loyale, une chienne refuse d’abandonner sa meilleure amie blessée sur l’autoroute



@lanamsnfnp / TikTok