Recroquevillées contre une vieille commode abandonnée, 2 chiennes terrorisées attendaient sans comprendre que quelqu’un vienne enfin les sauver

Ces 2 chiennes ont trouvé refuge là où elles le pouvaient. Elles ont donc élu domicile dans un meuble vétuste déposé dans une rue de Los Angeles (Californie, États-Unis). Les habitants du quartier se sont inquiétés du sort de ces canidés qui semblaient apeurés, mais aussi affamés.

Après les tentatives des habitants de ce quartier de Los Angeles, c’est l’association Logan’s Legacy 29, présidée par Suzette Hall, qui a assuré le sauvetage des 2 chiens. Leur situation était bien mystérieuse : « Personne ne savait d’où ils venaient. Personne n’est venu les chercher. », expliquait la présidente à The Dodo.

The Dodo

Les habitants de Los Angeles ont eu le cœur brisé en découvrant ces 2 boules de poils réfugiées dans cet abri de fortune, composé de meubles endommagés et de planches en bois abimées. Ils ont tenté de leur venir en aide en leur fournissant de l’eau et de la nourriture. Les 2 canidés restaient sur la réserve et n’ont pas pu être approchés. Suzette Hall a été sollicitée pour leur venir en aide. L’urgence était là pour ces chiens « en boule à côté d’une vieille commode mise au rebut ».

« Ils étaient terrifiés »

Prostré dans cette rue plutôt déserte, les chiens n’avaient pas à cœur de prendre la fuite. « Ils étaient terrifiés » selon les dires de la présidente de Logan’s Legacy 29. Les 2 animaux errants avaient le pelage très endommagé et leur regard laissait imaginer toute la douleur de leur histoire. Les sauver était une nécessité, afin de leur prodiguer des soins et une protection.

Approcher avec tact

Nommées Kimber et Pennies, les chiennes se refusaient à approcher Suzette Hall. Très habituée aux situations d’urgence, la sauveteuse leur a parlé avec beaucoup de douceur et réussi à les déplacer dans une cour fermée. C’est dans cet endroit qu’elle a pu leur enfiler un collier et a pu les approcher pour les faire monter dans son véhicule.

Un parcours de guérison qui demande de la résilience

Entre les mains d’un vétérinaire, les 2 chiennes ont reçu un diagnostic de gale. Hautement contagieuse, cette maladie a amené l’équipe à séparer les boules de poils, pour leur assurer une guérison plus rapide. « Cela affecte tout leur épiderme », expliquait Suzette Hall. La séparation a été mal vécue par Kimber et Pennies qui ont pris sur elle durant leur phase de convalescence. Leurs retrouvailles, quelques semaines plus tard, ont été un soulagement, mais marquaient aussi le début d’une nouvelle vie. Bientôt à l’adoption, les 2 chiennes méritent un avenir lumineux et positif.