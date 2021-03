Un magasin de meubles laisse des matelas sur son trottoir pour offrir un lit aux chiens errants du quartier

Il a décidé d’immortaliser la scène en prenant une photo et de la poster sur Twitter. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions d’internautes reconnaissants et touchés par cette histoire.

Le 25 janvier dernier, alors qu’il pleuvait abondamment et qu’il faisait froid , le médecin passait devant la boutique comme à son habitude, mais cette dernière était fermée . Le matelas était toutefois bien en place. « Le [chien] paresseux dormait encore. Son ami était éveillé et m’a accompagné sur le passage piéton pour ma sécurité », a-t-il relaté.

Il ajoute que ces 2 chiens sont bien connus dans le secteur et que plusieurs habitants les nourrissent .

« L’hiver, le magasin laisse un matelas tous les jours. L’été, [les employés] leur assurent ombre et eau », indique le Dr Cem Baykal, témoin privilégié de cette gentillesse .

Tous les matins, le Dr Cem Baykal passe devant un magasin de meubles dans le quartier stambouliote de Kadiköy, pour se rendre à l’hôpital où il travaille. A chaque fois, il trouve 2 chiens errants endormis devant l’établissement. Le duo de canidés ne dort pas sur le trottoir, mais sur un matelas , comme le raconte The Dodo .

En Turquie, le gérant d’un magasin de meubles prend toujours soin de laisser un matelas à l’extérieur pour que les chiens errants puissent bénéficier d’un peu de confort. Un médecin local l’a remarqué et en a parlé sur les réseaux sociaux.

Anthony Pruvost, fondateur de Woopets, est avant tout un passionné d’animaux. Son enfance entourée de chiens et de chats y est pour beaucoup.