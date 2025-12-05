Rattrapé par son instinct, ce chien de berger tente de contrôler son congénère qui lui rappelle un mouton (vidéo)

Autrefois, dans la majorité des cas, les chiens étaient utilisés pour une fonction bien précise. Certains montaient la garde, tandis que d’autres rassemblaient le bétail. Aujourd’hui, les races anciennes existent toujours, mais ont été davantage domestiquées. C’est le cas de Bats, un chien de berger. Il vit à l’intérieur, mais n’a jamais perdu son instinct !

Bats est un Kelpie. Il s’agit d’une race australienne autrefois utilisée dans le pays pour garder le bétail. Si le toutou n’a jamais été un chien de berger à proprement parler, il a toujours ça dans le sang. Alors, lorsqu’un congénère au pelage frisé est entré chez lui, il l’a pris pour un mouton et son instinct s’est révélé.

Les chiens de berger sont éduqués pour rassembler le bétail, entre autres. Lorsqu’ils voient des moutons ou des vaches, par exemple, leur comportement change et ils se mettent au travail. Ils vont par exemple tourner autour de leur cible en la fixant du regard, ou encore, se mettre à aboyer, comme le précisait Newsweek.

@Batsthekelpie / Instagram

Un berger d’intérieur

Bats n’a pas le même quotidien que ses ancêtres Kelpie, puisqu’il passe du temps dans sa maison. Il bénéficie donc du confort de la vie d’intérieur et n’a pas à travailler. Pourtant, il semblerait que ce soit quelque chose qui lui tient à cœur. Du moins, il serait plus juste de dire que son tempérament de chien de berger coule dans ses gènes !

En effet, dans une vidéo postée sur TikTok, on le découvre dans une drôle de situation. L’animal a reçu la visite de l’un de ses congénères et sa propriétaire était ravie qu’ils puissent s’amuser ensemble. Toutefois, la boule de poils n’a pas eu l’attitude escomptée face à son invité canin.

Plutôt que de lui proposer l’un de ses jouets, elle s’est mise à lui tourner autour jusqu’à l’immobiliser près de la porte. Sa queue ballante et son regard insistant ne laissaient aucun doute sur ce qui était en train de se produire : Bats était en plein travail. Effectivement, en voyant l’animal au pelage frisé, il l’aurait pris pour un mouton selon sa maîtresse, et son instinct de chien de berger s’est réveillé !

Évidemment, l’autre toutou ne s’attendait pas à devoir jouer au bovidé en rendant visite à son ami. Néanmoins, ce dernier n’y peut rien, car diriger le troupeau est bien plus fort que lui !