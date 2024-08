Ce Chien de berger confond un Caniche avec un mouton et se met à le traquer (vidéo)

Arya, une femelle de race Bouvier Australien, partage son quotidien avec ses humains et l’autre chien de la maison. Plus de 2 000 personnes suivent les aventures de la famille sur TikTok. La chienne est souvent mise en avant au travers des publications et l’une d’elles a récemment beaucoup amusé la Toile.

Les Bouviers Australiens comme Arya sont réputés pour leur perspicacité et leur vivacité. Ils sont fréquemment utilisés comme Chiens de berger, car leur race a été conçue pour garder les troupeaux à l’origine. Ce sont donc d’excellents gardiens, et il faut croire que cela est inscrit dans leur génétique !

@arya_the_cattle_dog / TikTok

Quand l’instinct reprend le dessus

En effet, Arya semble avoir cette compétence dans le sang. La chienne est pourtant un chien domestique comme tous les autres, car elle n’a pas été habituée à s’occuper du bétail. Elle joue à la balle, fait de longues siestes sur le canapé et aime porter des chapeaux. Toutefois, l’instinct de garde sommeillait en elle depuis toujours sans que sa maîtresse s’en aperçoive.

C’était au cours d’une partie de jeu avec l’un de ses congénères qu’il a finalement ressurgi. Une amie de sa propriétaire est venue chez elle accompagnée de son Caniche. Avec ses poils frisés, le toutou avait des airs de mouton, ce qui n’a pas échappé à Arya. Celle-ci a attendu le moment propice pour traquer son congénère, se positionnant comme un Chien de berger, prête à le ramener dans les rangs !

Hilares face à son attitude, la propriétaire d’Arya et son amie ont filmé la scène, puis l’ont partagée sur les réseaux sociaux. Le clip cocasse, relayé par Newsweek, a été visionné plus de 800 mille fois. Les internautes ont été nombreux à commenter la publication et l’un d’eux a apporté son témoignage : « Je fais du gardiennage et de la pension pour chiens chez moi et certains Caniches et Doodles semblent vraiment déclencher l'instinct de nos races de Berger » témoignait-il.

Cela se confirme en sachant qu’Arya n’avait jamais agi d’une telle façon face à un autre canidé : « Il a attendu ce moment toute sa vie » plaisantait un autre utilisateur de la plateforme.