« Qui va à la chasse perd sa place » : la réaction comique d’un Bouvier Bernois désespéré de découvrir que sa sœur chat lui a encore volé son panier (vidéo)

Olive est une Bouvier Bernois de 5 ans. Elle vit à Melbourne (Australie), aux côtés de sa maîtresse, Emma, infirmière de métier et grande amoureuse des animaux. La chienne partage aussi son quotidien avec Chicken Nugget, plus souvent appelée Chicky, une chatte malicieuse qui a un petit caractère bien trempé. Les deux acolytes s’entendent bien, sauf quand il s’agit de partager un couchage, indiquait Newsweek. Pour avoir gain de cause, Olive n’hésite pas à solliciter sa maîtresse. Cette dernière a partagé la réaction sur son compte TikTok @olivethebmd.

« C’est moi la patronne »

Depuis l’arrivée d’Olive dans son foyer, Chicky a beaucoup évolué. Au début, se souvient Emma : « elle était choquée », face à une chienne aussi imposante, pourtant si tendre. Au fur et à mesure des semaines, elles se sont habituées l’une à l’autre, mais Chicky n’a jamais manqué de rappeler qui commandait à la maison. Pour le faire savoir, elle utilise diverses stratégies. Sa préférée ? Voler le panier d’Olive et y faire des siestes durant des heures. Olive, contrariée, a décidé d’en informer sa maîtresse afin que cette dernière intervienne.

@olivethebmd / TikTok

« Oh non, elle a volé ton lit »

Amusée par la situation, Emma a filmé la scène et l’a partagée sur TikTok. Sur les images, on peut voir Olive s’agiter aux pieds de sa maîtresse qui l’interroge : « Qu’est-ce qui ne va pas ? ». Olive réplique en menant Emma jusqu’à l’endroit du délit : son panier. On constate alors que Chicky est endormie en boule dans ce couchage confortable qui ne lui appartient pas et qu’elle semble y prendre beaucoup de plaisir.

Outrée, Olive tente d’accrocher le regard de sa maîtresse qui lui réplique sur un ton volontairement dramatique : « Oh non, elle a volé ton lit ! Elle est tellement méchante ».

« Maman, fais quelque chose »

Les internautes ont adoré les images et en commentaires, ils ont parfois tenu à partager leur expérience en retour. Une abonnée commentait : « Miss Olive est bien polie, la mienne se serait allongée directement ». Une autre prenait la voix d’Olive avec humour pour dire : « J’ai besoin que tu la fasses partir ».

Emma n’a pas manqué de rappeler que malgré ce conflit apparent, le duo entretient une relation amour-haine qui ne dégénère jamais. Elles se rendent la pareille : lorsque Chicky saute sur Olive depuis son arbre à chat pour lui faire peur, Olive n’hésite pas par exemple à donner quelques coups de langue à Chicky pour l’embêter. Tout est une question d'égalité !