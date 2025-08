« Qui promène qui ? », la balade attendrissante d’une petite fille et de son impressionnant Bouvier Bernois (vidéo)

Il n’y a rien de plus touchant que le début d’une belle amitié entre un tout petit et son animal de compagnie. Cette petite fille, par exemple, a fait fondre bien des cœurs en promenant son toutou qui fait 3 fois sa taille. Un moment tout à fait attendrissant !

Si les Bouviers Bernois peuvent être impressionnants par leur taille, ils sont également connus pour être de gentils géants, affectueux et loyaux envers leur maître. Guinness, un magnifique Bouvier Bernois vivant en Australie, en offre un merveilleux exemple.

Une scène pleine de tendresse

Une vidéo Instagram relayée par DogTime a immortalisé un moment de tendresse entre une fillette et son imposant compagnon à 4 pattes. On y voit la petite tenir fermement la laisse et promener son chien dans un parc, sous le regard bienveillant de ses parents.

Aussi grand et fort soit-il, Guinness marche calmement, s’adaptant au rythme tranquille de sa jeune maîtresse.

© @guinness.bmd / Instagram

Il regarde autour de lui, savourant l'instant, tandis que la petite fille tient soigneusement la laisse, ne la lâchant que lorsque le toutou a envie de se gratter. Remplie de douceur, cette vidéo capture parfaitement le lien d'amour et de confiance qui est en train de se nouer entre l’imposant chien et sa petite maîtresse.

Une complicité qui émeut les internautes

Cette adorable amitié a conquis le cœur de nombreux internautes. Cumulant plus de 252 800 « j'aime » au moment de la rédaction de cet article, elle a également suscité pléthore de commentaires. Touchés par tant de complicité, les internautes ont ainsi fait part de leurs émotions.

« Qui promène qui ?! Ravie de voir ça ! », a par exemple écrit quelqu’un. « C'est gentil de la part du chien d'emmener son humain en promenade. », a ajouté une autre personne. « Quel beau couple… une petite humaine et son amie pour toujours ! Trop mignon. », a renchéri une troisième personne. Il ne fait en effet aucun doute que l’amitié entre le gentil Guinness et sa jeune maîtresse ne fait que commencer !