Cette petite fille prend grand soin de 4 chiots abandonnés et noue une forte amitié avec eux (vidéo)

En s’occupant d’une portée de chiots dans le besoin, cette fillette apprend certaines responsabilités, et développe son empathie et sa compréhension des autres.

River est une fillette d’un an et demi, dont les parents étaient auparavant éleveurs de Bergers Allemands. Récemment, la famille a accueilli 4 chiots qui avaient été abandonnés non loin de leur maison. River s’y est tout de suite attachée, et a voulu en prendre grand soin, comme le relate PetHelpful.

Les chiots étaient couverts de parasites

Les parents de River ont reçu un appel d’un de leurs voisins, qui avait découvert une portée de chiots abandonnés. Il pensait qu’en tant qu’anciens éleveurs de Bergers Allemands, le couple saurait en prendre soin.

Effectivement, ils ont accepté de les accueillir en attendant de leur trouver un foyer permanent. Il s’agissait de 4 mâles d’environ 8 semaines. Ils étaient couverts de puces, infestés de vers, et affamés. Toutefois, l’examen vétérinaire a montré qu’ils étaient en bonne santé en dehors de cela. Ils ont donc été traités pour leurs différents parasites, et ont pu rejoindre leur famille d’accueil.

River est tombée « amoureuse » des chiots

Les parents de River ont partagé une vidéo montrant à quel point leur fille s’était attachée aux chiots, et réciproquement. On la voit jouer avec eux, les câliner et les caresser. Lorsqu’elle fait une chute dans l’herbe, les bébés se précipitent vers elle pour lui lécher le visage et la consoler, ce qui la fait rire et lui redonne le sourire.

Au-delà de l’amour et de l’empathie que la fillette développe à leur égard, elle apprend aussi à être responsable. Sa maman lui montre par exemple les étapes pour aller nourrir « ses » chiots. Elle lui a aussi enseigné comment correctement les porter, pour ne pas leur faire mal.

A lire aussi : Un an après la perte de son chien, un homme endeuillé reçoit un merveilleux cadeau (vidéo)

Du haut de ses 1 an et demi, River a beaucoup grandi grâce à l’arrivée des chiots abandonnés. Aujourd’hui, ils sont en cours d’adoption.