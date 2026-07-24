Quelle est l'explication scientifique de la fameuse odeur de chien mouillé ?

On adore nos toutous, mais on ne peut pas dire qu’on raffole toujours de leur parfum après une balade sous la pluie… Cette fameuse odeur de chien mouillé n’est pourtant pas une question de saleté : il s’agit plutôt d’une histoire de chimie. Explications.

Que votre chien soit un grand fan de baignade ou qu’il ait simplement croisé une averse lors de sa promenade, vous avez sûrement déjà senti son fameux « parfum de chien mouillé ». Une odeur bien reconnaissable dont on se passerait parfois volontiers dans le salon ! Mais alors, pourquoi nos compagnons sentent-ils plus fort une fois trempés ? On vous donne ici la véritable explication scientifique.

Une odeur naturelle

Saviez-vous que, même sec, votre compagnon à 4 pattes a une « signature olfactive » bien à lui ? Sous son pelage se cache en effet un véritable petit écosystème composé de sébum, de bactéries et de levures. Le sébum, cette substance grasse produite par les glandes sébacées situées sous la peau, joue un rôle essentiel : il protège la peau, nourrit le poil et aide à maintenir une bonne hydratation.

À sa surface vit également un ensemble de micro-organismes naturels, que l’on appelle le microbiote cutané. Ces bactéries et levures participent aussi au bon fonctionnement de la peau et se nourrissent notamment des composants présents dans le sébum. Au cours de leur activité, elles produisent naturellement certaines molécules odorantes qui contribuent au parfum propre à chaque chien.

Cette odeur fait donc partie de la vie normale de nos toutous. Elle peut toutefois varier selon de nombreux facteurs, comme l’alimentation, l’état de santé de la peau ou encore la présence éventuelle d’un déséquilibre du microbiote cutané.

Pourquoi votre chien sent-il soudain si fort après la pluie ?

Alors, que se passe-t-il exactement quand votre chien rentre trempé d’une promenade sous la pluie ? Ce fameux « parfum de chien mouillé » est en réalité le résultat d’une petite réaction chimique qui se joue à la surface de sa peau.

Lorsque l’eau imprègne le pelage, elle interagit avec le sébum et les micro-organismes du microbiote cutané, notamment les bactéries et les levures naturellement présentes. Cette humidité favorise alors la libération de molécules odorantes qui étaient jusque-là moins perceptibles pour notre nez. Parmi elles figurent des Composés Organiques Volatils (COV), de petites molécules capables de se disperser facilement dans l’air et responsables d’une grande partie de cette odeur si reconnaissable.

🧴 Comment bien sécher mon chien après la pluie ? 🚨 Quand l'odeur du chien devient anormale ? 📚 Découvre d'autres secrets du bien-être canin Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

L’eau joue donc un peu le rôle d’un révélateur en aidant ces composés à se détacher du pelage et à atteindre nos narines. Au moment où le chien sèche, le phénomène d’évaporation amplifie encore le phénomène. En passant de l’état liquide à l’état gazeux, l’eau entraîne avec elle certaines molécules odorantes, qui se diffusent alors davantage dans l’environnement. Résultat : quelques minutes après une averse ou un bain, toute la maison peut profiter de ce fameux « parfum de chien mouillé » !

L’info Woopets - Comment limiter l’odeur de « chien mouillé » ?

Hélas, il est impossible d’empêcher totalement ce phénomène naturel, mais quelques gestes simples permettent de réduire ce fameux parfum :