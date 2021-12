Une femelle Berger Allemand s'amuse en imitant le comportement de Pongo, l'un des protagonistes des « 101 Dalmatiens » (vidéo)

Nos compagnons à 4 pattes ont le chic pour nous faire sourire ou même rire. Une vidéo postée sur TikTok montre une chienne jouer devant un dessin animé Disney.

Il semblerait que le dessin animé les 101 Dalmatiens soit le préféré de Daisy, et que cette dernière ait craqué pour les beaux yeux de Pongo. Ses propriétaires l'ont surprise en train de s'amuser devant la télévision. Bien sûr, ils n'ont pas manqué d'immortaliser cette scène incroyablement mignonne.

La femelle Berger Allemand de 2 ans tient un jouet entre ses dents et le secoue de la même manière... que le personnage apparaissant à l'écran ! La séquence qui amuse énormément Daisy montre Pongo, le Dalmatien de Roger, voler effrontément son chapeau et le ballotter dans tous les sens. Et ce, dans le but d'attirer l'attention de Perdita, une chienne de la même race, ainsi que sa propriétaire, Anita.

Alors que Pongo met le couvre-chef dans sa bouche, Daisy suit son exemple avec gaieté.

Des chiens qui ont envie de jouer

« Quel talent. Hollywood, tu vois ça ? », « C'est la meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui » : voici quelques exemples de commentaires apparaissant sous la vidéo publiée sur le réseau social TikTok. L'adorable clip a recueilli près de 150 000 mentions « j'aime » à ce jour et a été partagé plus de 8 000 fois.

Apparemment, le Berger Allemand n'est pas le seul à aimer ce classique de Disney, paru en 1961. Un chiot nommé Dottie s'est pris de passion pour les personnages du dessin animé, lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau.

Dans une vidéo également visible sur TikTok, nous pouvons observer la jeune chienne fixer la famille de canidés et remuer joyeusement la queue, comme si elle désirait les rejoindre. Dottie aurait clairement pu être le 102e Dalmatien !

