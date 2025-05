Près de 50 chiens privés de tout et vivant au milieu des détritus ont droit à une seconde chance après l'intervention d'une association et des forces de l'ordre

Dans une maison insalubre du Kansas, l’horreur a laissé place à l’espoir. 49 chiens affamés, blessés et terrifiés ont été extraits d’un enfer inimaginable grâce à l’intervention courageuse d’une association de protection animale et des autorités locales.

Affamés, terrifiés, malades et blessés, des dizaines de chiens ont été arrachés à la maltraitance après avoir vécu dans une maison totalement insalubre, rapportait KSNB.

Les canidés en question étaient détenus dans des « conditions inimaginables », d’après les intervenants. Ils sont 49 à avoir été secourus par l’équipe de la Humane Society of Greater Kansas City et le bureau du shérif du comté de Jewell.



La propriété dont il s’agit se trouve à Esbon, dans le nord de l’Etat du Kansas (Etats-Unis). Les bénévoles ont dû effectuer 4 heures de route depuis leur refuge pour s’y rendre. Un trajet reproduit à plusieurs reprises par la suite pour transporter les rescapés.

« Des détritus de toutes sortes »

Aux côtés des adjoints du shérif, d’autres unités des forces de l’ordre étaient présentes sur les lieux pour prendre part à l’évacuation des chiens et à l’enquête. Des enquêteurs qui ont d’ailleurs découvert sur place les corps sans vie de plusieurs chiens.



« Nous avons dû marcher à travers 50 centimètres à un mètre de débris, raconte Sydney Mollentine, directrice de la Humane Society of Greater Kansas City, à KSNB. Des détritus de toutes sortes. »

L’état des lieux était si désastreux que les autorités ont été contraintes de condamner la maison après l’intervention de l’association.

Les chiens secourus étaient extrêmement maigres, affamés et privés d’eau fraîche. L’un d’eux, un chiot, s’est jeté sur une boîte de nourriture que Sydney Mollentine a ouverte.

La plupart de ses congénères étaient terrifiés. Certains tremblaient, présentaient des plaies profondes, des abcès, des lésions infectées et de multiples cicatrices de morsures. Sydney Mollentine pense que quelques-uns s’attaquaient à leurs semblables, poussés par la faim.



Appel aux dons

Parmi les 49 chiens sauvés, les plus sains et sociables pourront être proposés à l’adoption dans quelques semaines. Les autres devront d’abord recevoir des soins et séjourner en famille d’accueil.

La Humane Society of Greater Kansas City a lancé un appel à la solidarité, rappelant que le coût représenté par le sauvetage et les soins d’un seul chien est de l’ordre de 300 dollars (270 euros environ). « Nous exhortons la communauté à se rallier autour de nous et de ces chiens afin que nous puissions continuer à faire ce travail qui sauve des vies », a ainsi déclaré la directrice de l’association.