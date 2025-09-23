Première grande enquête sur l’abandon animal, la SPA et la Fondation Affinity révèlent 5 pistes pour agir durablement

Chaque année, des milliers de chiens et de chats sont abandonnés en France. Pour mieux comprendre ce phénomène, la SPA et la Fondation Affinity ont interrogé plus de 800 associations à travers le pays. Récemment dévoilés, les résultats de cette étude inédite permettent de mieux comprendre les réalités du terrain et d’identifier des pistes concrètes pour agir durablement contre cette triste réalité.

Pour la première fois en France, une vaste enquête nationale a été menée afin de mieux comprendre les causes et les réalités de l’abandon des chiens et des chats. Publiée en 2025 par la SPA, en partenariat avec la Fondation Affinity (connue pour sa marque de petfood Ultima et déjà à l’origine d’une étude annuelle similaire en Espagne), cette étude s’appuie sur des données collectées en 2024 auprès de 809 structures (refuges, fourrières, familles d’accueil, sanctuaires…). Grâce à cet échantillon représentatif, l’étude dresse un état des lieux précieux du phénomène, de la prise en charge des animaux jusqu’à leur adoption, en passant par leurs conditions d’accueil.

Un constat alarmant

L'une des premières réalités mises en évidence par cette étude est que l’accueil des animaux abandonnés en France repose presque entièrement sur les épaules du tissu associatif. Bénévoles, familles d’accueil, petites structures locales… ce sont eux qui, chaque jour, recueillent, soignent et tentent de replacer les boules de poils privées de foyer. Parmi les 809 structures ayant répondu à l’enquête, plus de 99 % sont ainsi des associations, souvent débordées, sous-financées et inquiètes pour leur avenir.

En 2024, ces structures ont pris en charge près de 117 000 animaux, dont une écrasante majorité de chats (74 %), notamment des chatons errants ou issus de portées non désirées.

Chez les chiens, la majorité des abandons (59 %) sont réalisés directement en refuge, le plus souvent à la suite de changements de vie majeurs (divorce, déménagement, perte d’emploi…), d’une perte de capacités physiques du propriétaire (maladie, vieillesse, décès…) ou de troubles comportementaux du toutou.

© SPA

L’étude a également mis en lumière la dure réalité du terrain : un tiers des animaux arrivent malades ou blessés, alors que la quasi-totalité des structures n’a pas de vétérinaire sur place. Faute de moyens et de place, ce sont près de 40 000 animaux qui ont dû être refusés en 2024, tandis que des milliers d’autres ont été inscrits sur liste d’attente.

Du diagnostic à l’action : les pistes à suivre pour lutter contre l’abandon animal

Grâce à ces précieux résultats, l’enquête SPA – Affinity a permis de mettre en évidence 5 stratégies clés pour mieux protéger les chiens et les chats de l’abandon :

Renforcer l’identification : alors que seuls 57 % des chiens et 8 % des chats pris en charge par les associations sont identifiés, l’étude confirme l’importance cruciale de cette pratique obligatoire pour faciliter le retour des animaux dans leur famille et mieux gérer les populations ;

© SPA

Stériliser systématiquement : la stérilisation reste un levier essentiel pour prévenir les portées non désirées et réduire le nombre d’animaux abandonnés, en particulier chez les chats ;

: la stérilisation reste un levier essentiel pour prévenir les portées non désirées et réduire le nombre d’animaux abandonnés, en particulier chez les chats ; Sensibiliser à l'adoption responsable : adopter un animal ne doit pas être un acte impulsif et irréfléchi. Les futurs propriétaires doivent avoir conscience des besoins de leur futur compagnon et être prêts à y répondre (l’éducation est par exemple indispensable chez les chiots) ;

: adopter un animal ne doit pas être un acte impulsif et irréfléchi. Les futurs propriétaires doivent avoir conscience des besoins de leur futur compagnon et être prêts à y répondre (l’éducation est par exemple indispensable chez les chiots) ; Soutenir les associations : saturées, les associations qui sont au cœur de la protection animale en France ont besoin d’un soutien renforcé : plus de bénévoles, de familles d’accueil, d’aides financières, mais aussi de lois adaptées (des règles plus strictes pour encadrer la vente d’animaux en ligne ou dans les salons, par exemple) ;

: saturées, les associations qui sont au cœur de la protection animale en France ont besoin d’un soutien renforcé : plus de bénévoles, de familles d’accueil, d’aides financières, mais aussi de lois adaptées (des règles plus strictes pour encadrer la vente d’animaux en ligne ou dans les salons, par exemple) ; Encourager l’adoption plutôt que l’achat : l’adoption est aussi une des clés pour soulager les refuges et offrir un avenir aux animaux abandonnés. Et elle fonctionne : près de 96% des adoptions sont une réussite !

Appelée à être reconduite chaque année, cette première enquête riche en enseignements marque une étape importante dans la lutte contre l’abandon animal en France. Mieux cerner le problème, c’est en effet se donner les moyens de trouver des solutions durables.