Premier chien de thérapie en milieu hospitalier dans son pays, ce Labrador a droit à une cérémonie célébrant son départ à la retraite

Premier chien de thérapie en milieu hospitalier à Taïwan, Oba vient de tirer sa révérence après 6 années de service au chevet des patients. Ce Labrador noir, devenu un emblème de l’hôpital Veterans General de Taipei, a été honoré lors d’une cérémonie émouvante.

Oba a consacré une bonne partie de son existence à apaiser les malades et leurs proches. Premier chien de thérapie en milieu hospitalier de son pays, Taïwan, il a officiellement pris sa retraite après une brillante carrière. Une cérémonie a été organisée en son honneur le mardi 16 septembre à l’hôpital où il intervenait, le Veterans General Hospital à Taipei, rapportait le média local Focus Taiwan .

L’évènement, qui marquait ainsi la fin de ses 6 années de service, a réuni une quarantaine d’anciens patients et membres de leur famille, ainsi qu’une cinquantaine d’employés de l’hôpital et plusieurs autres chiens de thérapie.



Taipei Veterans General Hospital / Facebook

Labrador Retriever au pelage noir et âgé de 10 ans, Oba était devenu une figure incontournable et extrêmement appréciée au sein de l’unité de soins palliatifs et d’hospice de l’hôpital depuis 2019.



Taipei Veterans General Hospital / Facebook

Lors de la cérémonie, le quadrupède s’est vu remettre une médaille et attribuer le titre de “bénévole à vie”. On lui a également accordé le droit de conserver sa carte d'identité professionnelle.

Chen Wei-ming, directeur du Veterans General Hospital, a tenu à rendre hommage à ce chien “ toujours présent pour ceux qui avaient besoin de réconfort” et à souligner le fit qu’il avait contribué à rendre l’hôpital plus humain et plus chaleureux.

Une relève assurée et une présence qui perdure

Son poste ne restera pas vacant, puisqu’une femelle Labrador sable de 3 ans appelée Olga est déjà prête à lui succéder.



Taipei Veterans General Hospital / Facebook

Oba avait accès à la quasi-totalité des espaces de l’hôpital, à l’exception des blocs opératoires. Sa maîtresse, l’infirmière Liu Hsiao-ching, a indiqué qu’il continuerait à effectuer quelques visites à l’hôpital, malgré sa retraite.

Lors de sa prise de parole, Chen Wei-ming a confié qu’il adorait les chiens et avait même envisagé d’adopter Oba.



Taipei Veterans General Hospital / Facebook

En quittant ses fonctions, Oba laisse derrière lui une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qu’il a réconfortés, ainsi qu’un bel exemple de ce que peut apporter la thérapie et la médiation animales en milieu hospitalier.

A lire aussi : Sauvé un jour avant son euthanasie, ce vieux chien qui a passé 588 jours au refuge obtient une chance d'être aimé



Taipei Veterans General Hospital / Facebook