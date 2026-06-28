Pourquoi votre chien se lèche-t-il frénétiquement les babines ?

Votre chien se lèche les babines alors qu'aucune friandise ni aucun repas ne sont en vue ? Ce comportement, appelé « flicking », fait partie des signaux d'apaisement utilisés par le meilleur ami de l’Homme pour communiquer une forme de malaise, du stress ou un inconfort. Savoir reconnaître et décrypter ce langage corporel permet de mieux comprendre votre fidèle compagnon et d'éviter certaines situations conflictuelles. Découvrez nos explications détaillées dans cet article.

Les signaux d'apaisement sont des comportements naturels que les chiens utilisent pour communiquer avec leurs congénères, mais aussi avec les humains. Décrits par l'éducatrice canine norvégienne Turid Rugaas, qui a publié un livre sur le sujet, ils servent à éviter les tensions, calmer une situation ou montrer qu'ils ne représentent aucune menace.

Les toutous disposent de myriades de gestes pour exprimer leurs émotions. Parmi les signaux d'apaisement les plus courants, on retrouve les détournements du regard et de la tête, les bâillements, les reniflements du sol, l'ébrouement ou encore le léchage de babines.

Ces comportements, souvent brefs et subtils, constituent un moyen de communication canine précieux. Les reconnaître vous permet de mieux respecter l'état émotionnel de votre chien et d'adapter votre attitude lorsqu'il se sent mal à l'aise. Ignorer ces signaux peut conduire à une augmentation du stress et, dans certains cas, à des réactions plus gênantes comme les grognements ou les morsures.

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Pourquoi un chien se lèche-t-il les babines de manière répétée ?

Il n’y a rien d’anormal à voir un toutou se lécher les babines après avoir mangé ou senti une odeur appétissante. Mais lorsque ce geste se répète sans lien avec la nourriture, il peut s’agir d’un signal d’apaisement.

Le « flicking » se manifeste par un rapide coup de langue sur le nez ou les babines, qui est répété plusieurs fois en quelques secondes. L’animal l'utilise généralement lorsqu'il ressent une forme d'inconfort, de stress ou d'incertitude.

Cette réaction peut apparaître dans de nombreuses situations du quotidien (personne qui se penche brusquement au-dessus de lui, pendant une séance de photos, face à un congénère insistant, lors d'une réprimande, dans un environnement qu'il juge inquiétant…). En se léchant les babines, le chien tente de faire baisser la tension et de signaler qu'il souhaite éviter tout conflit.

Ce comportement ne signifie donc pas nécessairement que l'animal est pétri de peur. Il indique surtout qu'il cherche à retrouver la sérénité. Plus le stress est important, plus le signal peut être fréquent et associé à d'autres signes comme le détournement du regard, les bâillements ou un corps tendu.

Quand votre ami à 4 pattes se lèche régulièrement les babines dans un contexte particulier, veuillez observer l'ensemble de son langage corporel afin d'identifier ce qui le met mal à l'aise. Adapter votre comportement, lui laisser davantage d'espace ou réduire les sources de pression permet souvent de le rassurer.