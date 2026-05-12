Pourquoi certains chiens ont-ils la langue bleue ou tachetée de noir ?

Tous les chiens n’arborent pas une langue bien rose. Chez certaines races comme le Chow-Chow ou le Shar Pei, la langue peut en effet être entièrement bleue, noire ou simplement tachetée. Un détail surprenant qui intrigue souvent les propriétaires, mais qui est, dans la plupart des cas, parfaitement naturel. D’où vient cette coloration si particulière, et pourquoi certains chiens la possèdent-ils alors que d’autres non ? Voyons cela ensemble.

La nature est une source sans fin d’émerveillement ! Saviez-vous par exemple que certaines races de chiens présentaient naturellement une langue bleue ou tachetée ? Cette coloration étonnante est un simple trait génétique, sans danger pour leur santé. Mais attention : si la langue de votre fidèle compagnon est habituellement rose et devient soudainement bleue, violette ou très pâle, cela peut révéler une cyanose, c’est-à-dire un manque d’oxygène dans le sang. Une consultation vétérinaire rapide est alors indispensable. On vous explique.

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Un trait surprenant mais naturel chez certaines races

Chez certains chiens, la langue bleue, noire ou tachetée est un phénomène étonnant mais parfaitement naturel. Cette coloration est due à la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des poils, des yeux et parfois aussi des muqueuses comme la langue. Chez des races comme le Chow-Chow, le Shar Pei ou encore l’Eurasier, une hyperproduction de mélanine entraîne une pigmentation plus foncée de la langue et parfois des gencives. On retrouve aussi ce phénomène chez certains chiens croisés ou chez des races comme le Berger Australien, le Husky Sibérien, le Mastiff ou l’Akita Inu.

Il s’agit d’une étonnante particularité génétique qui se révèle parfois avec le temps : certains chiots naissent en effet avec une langue encore partiellement rose, qui se colore progressivement au fil des semaines. Selon la répartition des pigments hérités de leurs parents, leur langue peut alors devenir uniformément bleu-noir ou simplement présenter quelques taches sombres.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Si certaines races possèdent naturellement une langue foncée, un changement soudain de couleur chez un chien à la langue habituellement rose doit toutefois vous alerter. Une langue qui devient bleue, violette ou très pâle peut en effet être le signe d’une cyanose, c’est-à-dire un manque d’oxygène dans le sang, souvent lié à un problème cardiaque, respiratoire ou à une obstruction des voies aériennes. Cela peut par exemple arriver après l’ingestion d’un corps étranger, un collier trop serré, une intoxication ou encore un choc allergique (notamment après un contact avec des chenilles processionnaires).

D’autres signes doivent également vous inquiéter : une respiration difficile ou rapide, des gencives pâles, une faiblesse soudaine, une salivation excessive, des vomissements, des tremblements ou une perte d’équilibre. Une langue blanche peut quant à elle indiquer une mauvaise circulation sanguine ou une anémie sévère.

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Dans tous les cas, il s’agit d’une urgence vétérinaire. Vous devez alors contacter au plus vite une clinique et limiter au maximum le stress et les efforts de votre toutou pendant le transport. Sur place, le vétérinaire pourra contrôler son oxygénation, surveiller ses constantes vitales et réaliser des examens complémentaires afin d’identifier l’origine du problème et mettre en place un traitement adapté.