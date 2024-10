Pour réconforter son Goldendoodle chez le vétérinaire, une jeune femme a trouvé une astuce pleine de tendresse (vidéo)

Même quand il s’agit d’un simple contrôle de routine, une visite chez le vétérinaire est toujours un peu stressante pour nos amis les animaux. Il est dans ce cas difficile de leur expliquer en langage humain que tout se passera bien pour les rassurer. En revanche, il est tout à fait possible de leur apporter du réconfort comme a pu le faire dernièrement Kat avec Oliver, son Goldendoodle.

Un tendre geste d’apaisement

Lors de sa récente visite chez le vétérinaire, la jeune femme a filmé la réaction de son toutou. Oliver est en effet particulièrement stressé par ce genre de rendez-vous médical et a besoin de beaucoup de soutien à cette occasion. Kat était heureusement à ses côtés pour lui apporter le réconfort nécessaire.

@kat_braden / TikTok

Dans la vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on voit en effet la jeune femme qui tient la patte de la boule de poils pendant que la vétérinaire écoute son cœur avec un stéthoscope. Un geste adorable qui assure de toute évidence le calme d’Oliver.

https://www.tiktok.com/@kat_braden/video/7426750258614439210

Réconforter son chien lors d’une visite chez le vétérinaire

Si comme Kat, vous souhaitez « soutenir émotionnellement votre chien chez le vétérinaire », sachez qu’il existe des astuces. Dans le cas d’Oliver, tenir sa patte a suffi au toutou pour le faire se sentir en sécurité et plus confiant. Pour apporter un peu de réconfort à sa boule de poils lors de ce moment difficile, il est également possible d’apporter des jouets et des friandises afin d’associer ces encouragements positifs à une visite au cabinet vétérinaire.

@kat_braden / TikTok

De votre côté, essayez aussi de contrôler un maximum votre stress. Votre animal peut en effet ressentir vos émotions et il sera de fait plus calme si vous l’êtes aussi. Enfin, si votre fidèle compagnon est toujours aussi anxieux au moment des visites, n’hésitez pas à demander de l’aide au vétérinaire lui-même. Il saura vous conseiller au mieux.

Quoi qu'il en soit, si Oliver a trouvé le courage de surmonter son angoisse grâce à l’affection de sa maîtresse, les peurs de votre toutou pourraient bien également s'envoler !